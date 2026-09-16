به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که در سال ۲۰۲۳، بیش از ۲۳ هزار مورد مرگ ناشی از سرطانهای مرتبط با الکل ثبت شده است؛ این در حالی است که این رقم در سال ۱۹۹۰ حدود ۱۱ هزار مورد بود.
به گفته محققان، این موارد مرگومیر تنها به سرطان کبد محدود نمیشود؛ سرطانی که در گذشته بیشترین ارتباط را با مصرف الکل داشته است.
برای مثال، یافتههای محققان نشان میدهد که سرطان روده بزرگ (کولون) عامل اصلی مرگومیر ناشی از سرطانهای مرتبط با الکل در مردان ۲۰ تا ۵۴ ساله است.
در زنان همین رده سنی، سرطان پستان عامل اصلی مرگومیر ناشی از سرطانهای مرتبط با الکل محسوب میشود و پس از آن سرطان روده بزرگ قرار دارد.
دکتر «چینمای جانی»، محقق ارشد این مطالعه، در یک بیانیه خبری گفت: «شگفتانگیزترین یافته، گستردگی تأثیر احتمالی الکل بر انواع مختلف سرطان بود.»
جانی که فلوشیپ هماتولوژی و انکولوژی در مرکز جامع سرطان سیلوستر دانشگاه میامی است، افزود: «اگرچه ارتباط الکل با سرطان کبد به خوبی شناخته شده است، اما نقش آن در ابتلا به سرطانهایی مانند سرطان روده بزرگ و راستروده (کولورکتال)، مری، پستان، لوزالمعده (پانکراس) و پروستات کمتر برای عموم شناخته شده است.»
محققان برای انجام این مطالعه، دادههای سه دهه را که روند تغییرات مصرف الکل به عنوان یک عامل خطر برای انواع سرطانها را رصد میکرد، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
به گفته محققان، الکل مدتهاست که توسط «آژانس بینالمللی تحقیقات سرطان» به عنوان یک ماده سرطانزا شناخته شده و در همان دستهبندی دود دخانیات و آزبست قرار گرفته است.
نتایج نشان داد که بیشترین آمار مرگومیر ناشی از سرطانهای مرتبط با الکل مربوط به مردان و بزرگسالان ۵۵ سال به بالا است.
سرطان کبد بیشترین سهم را در مرگومیرهای ناشی از سرطانهای مرتبط با الکل در میان مردان مسنتر داشت و پس از آن سرطانهای مری و روده بزرگ قرار گرفتند. این مطالعه همچنین نشان داد که سرطان پستان عامل اصلی مرگومیر ناشی از سرطانهای مرتبط با الکل در میان زنان بوده است.
جانی گفت: «مهمترین نکته این است که آگاهی بیشتری نسبت به این موضوع ایجاد شود که الکل ممکن است خطر ابتلا به سرطان را فراتر از کبد تحت تأثیر قرار دهد. این یافتهها بر نقش الکل به عنوان یک عامل خطرِ قابلتغییر تأکید دارند.»
دکتر «گیلبرتو لوپز»، پژوهشگر ارشد و رئیس بخش انکولوژی پزشکی در مرکز سرطان سیلوستر، در یک بیانیه خبری گفت: «آنچه این مطالعه به وضوح نشان میدهد این است که خطر سرطانِ مرتبط با الکل، محدود به یک بیماری یا گروه خاصی از افراد نیست.»
لوپز افزود: «ما به عنوان پزشک و پژوهشگر حوزه سرطان، این فرصت را داریم که به بیماران کمک کنیم تا دریابند الکل یک عامل خطرِ قابلتغییر است و حتی ایجاد تغییرات کوچک و آگاهانه میتواند بخشی از راهکاری گستردهتر برای کاهش خطر سرطان در جامعه باشد.»
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