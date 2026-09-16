به گزارش خبرگزاری مهر، رهبری دموکراتها در مجلس نمایندگان آمریکا با طرح تحریم روسیه و ایران مخالفت کرده است، در حالی که برخی نمایندگان این حزب با این موضع موافق نیستند؛ موضوعی که از وجود شکاف داخلی درباره طرح موسوم به «قانون لیندسی گراهام» حکایت دارد.
دموکراتهای مجلس نمایندگان آمریکا بهشدت از اوکراین حمایت میکنند، اما نمایندگانی همچون «گرگ میکس»، «دان بایر» و «ریچارد نیل» معتقدند قانون لیندسی گراهام برای اعمال تحریم علیه روسیه و ایران، بیش از آنکه سود داشته باشد، زیان به همراه خواهد داشت.
به گزارش «آکسیوس»، این اختلاف به این موضوع مربوط میشود که این طرح به رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، اجازه میدهد تعرفههایی تا سقف ۱۰۰ درصد بر بزرگترین کشورهای واردکننده نفت روسیه اعمال کند؛ موضوعی که نگرانیهایی درباره آسیب به بازارهای جهانی و متحدان واشنگتن ایجاد کرده است.
سنای آمریکا اواسط مرداد ماه گذشته با اکثریت قاطع، طرحی برای اعمال دور تازهای از تحریمها علیه روسیه را که بخش انرژی، «ناوگان سایه» نفتکشهای روسیه و برخی مقامات ارشد این کشور را هدف قرار میدهد، تصویب کرد.
در کنار تحریمهای جدید علیه روسیه، این طرح همچنین با هدف جلوگیری از پایان یافتن اعتبار تحریمهای آمریکا علیه بخشهای انرژی و تسلیحاتی ایران تدوین شده است.
طبق این طرح تحریمها علیه ایران نیز تا سال ۲۰۳۱ میلادی تمدید شد.
نظر شما