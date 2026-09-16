ورزش هوازی؛ کلید حفظ هوشیاری ذهنی پس از یائسگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان اخیراً گزارش دادند که زنان یائسه‌ای که چهار روز در هفته و به مدت شش ماه ورزش هوازی انجام می‌دادند، در آزمون‌های شناختی عملکرد بهتری نسبت به زنانی داشتند که بر حرکات کششی و تقویت عضلات متمرکز بودند.

نتایج نشان داد زنانی که ورزش هوازی انجام می‌دادند، به طور خاص در عملکرد اجرایی خود- مهارت‌های مغزی که به افراد کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی کنند، وظایف را مدیریت کنند، تمرکز خود را حفظ کنند و استقلال خود را داشته باشند- بهبود یافتند.

«شارون سانز سایمون»، محقق اصلی و استادیار روانپزشکی در دانشکده پزشکی دانشگاه راتگرز نیوجرسی، در یک بیانیه خبری گفت: «همه شرکت‌کنندگان مطالعه را با سطح آمادگی قلبی تنفسی پایین‌تر از حد متوسط شروع کردند و به طور منظم ورزش نمی‌کردند- که این نتایج را مستقیماً به زنان میانسال و مسن‌تر معمولی، نه فقط کسانی که از قبل فعال هستند، مرتبط می‌کند.»

برای مطالعه جدید، محققان ۹۳ زن سالم ۲۰ تا ۶۷ ساله را استخدام کردند و نیمی را به ورزش هوازی و نیمی را به تمرینات انعطاف‌پذیری و عضلات مرکزی اختصاص دادند. ورزش هوازی را می‌توان روی تردمیل، دستگاه الیپتیکال یا دوچرخه ثابت انجام داد.

این مطالعه ۶ ماه طول کشید و در طی آن زنان تحت آزمایش‌های شناختی منظم قرار گرفتند. محققان گفتند حدود ۸ نفر از هر ۱۰ نفر حداقل سه ماه و ۷ نفر از هر ۱۰ نفر ۶ ماه کامل را به پایان رساندند.

سانز سیمون گفت: «زنان یائسه‌ای که ورزش هوازی را انجام دادند، در مقایسه با زنان گروه حرکات کششی و زنان قبل از یائسگی که همان برنامه هوازی را انجام می‌دادند، بهبود بیشتری در عملکرد اجرایی- که از طریق ارزیابی‌های استاندارد سرعت تغییر وظیفه و مدیریت خطا اندازه‌گیری شد- نشان دادند.»

او افزود: «ما در سه ماه پس از شروع برنامه، پیشرفت‌های شناختی قابل اندازه‌گیری را مشاهده کردیم و این مزایا در طول دوره آزمایشی شش ماهه همچنان تقویت شد.»

جالب اینجاست که محققان گفتند، سایر مهارت‌های تفکر مانند حافظه یا سرعت پردازش، پیشرفت‌های مشابهی را از ورزش هوازی نشان ندادند.

سانز سیمون گفت: «بسیاری از زنان گزارش می‌دهند که تغییر زمان بین وظایف آسان‌تر، توانایی بهتر در برنامه‌ریزی و سازماندهی، بهبود تمرکز و انعطاف‌پذیری ذهنی و احساس تیزبینی بیشتر در فعالیت‌های روزانه را دارند.»

بر اساس این نتایج، محققان یک برنامه ورزشی هوازی کاربردی را تشریح کردند که می‌تواند به سلامت مغز کمک کند. به گفته پژوهشگران، این برنامه شامل سه تا چهار جلسه در هفته است که طی آن ۱۰ تا ۱۵ دقیقه به گرم کردن و حرکات کششی ملایم اختصاص می‌یابد و پس از آن، ۴۵ دقیقه فعالیت هوازی مداوم — نظیر پیاده‌روی تند، دویدن آرام، دوچرخه‌سواری، کار با دستگاه الیپتیکال، شنا، ایروبیک در آب— انجام می‌شود.