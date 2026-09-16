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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۰۹

گالیکش در مسیر ۱۹۹ شب؛ حضور مردم ادامه دارد

گالیکش در مسیر ۱۹۹ شب؛ حضور مردم ادامه دارد

گالیکش-تجمع شبانه مردم گالیکش در صدونودونهمین شب نیز برگزار شد و استمرار حضور مردم در این برنامه را رقم زد.

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کد مطلب 6948517

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