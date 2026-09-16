https://mehrnews.com/x3d52v ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۰۹ کد مطلب 6948517 استانها گلستان استانها گلستان ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۰۹ گالیکش در مسیر ۱۹۹ شب؛ حضور مردم ادامه دارد گالیکش-تجمع شبانه مردم گالیکش در صدونودونهمین شب نیز برگزار شد و استمرار حضور مردم در این برنامه را رقم زد. دریافت 9 MB کد مطلب 6948517 کپی شد مطالب مرتبط ماموریت پنهانی حضرت عبدالعظیم(ع) و ایجاد شبکه وکالتی با استقرار در ری صد و نود و نهمین شب تجمعات زنجانیها در دفاع از وطن احترام نظامی مردم یزد به پرچم و سرود جمهوری اسلامی ایران برچسبها گلستان گالیکش تجمع مردمی
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