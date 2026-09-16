تایید اولین قرص افزایش طول عمر بیماران سرطان پیشرفته پانکراس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، این قرص، Rasonque (daraxonrasib)، برای بزرگسالانی که سرطان پانکراس (لوزالمعده) آنها گسترش یافته و قبلاً حداقل یک درمان دارویی دیگر دریافت کرده‌اند یا نمی‌توانند شیمی‌درمانی ترکیبی انجام دهند، تایید شد.

سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) اعلام کرد در یک کارآزمایی روی ۵۰۰ بزرگسال، افرادی که Rasonque مصرف کردند، به طور متوسط ۱۳.۲ ماه زنده ماندند، در حالی که این رقم برای افرادی که شیمی‌درمانی استاندارد دریافت می‌کردند، ۶.۷ ماه بود.

این قرص که یک بار در روز مصرف می‌شود، RAS، یک پروتئین سلولی که رشد تومور را در اکثر سرطان‌های پانکراس تحریک می‌کند، را مسدود می‌کند.

طبق گفته موسسه ملی سرطان، بیشتر موارد ابتلا به سرطان پانکراس، آدنوکارسینوم پانکراس هستند که از سلول‌های پوشاننده مجاری پانکراس شروع می‌شود.

این بیماری اغلب دیر تشخیص داده می‌شود و درمان‌های مؤثر کمی دارد، بنابراین سهم بزرگی از مرگ و میر ناشی از سرطان را تشکیل می‌دهد.

دکتر «آنجلو د کلارو»، مدیر مرکز عالی انکولوژی FDA، گفت: «این دارو نتایج بی‌سابقه‌ای را در حوزه‌ای با نیاز بالای برآورده نشده نشان داد.»

«کایل دیامانتاس»، کمیسر موقت FDA، گفت: «این تأیید، گزینه جدید و مهمی را برای بیماران در برابر سرطانی که از نظر تاریخی درمان آن دشوار بوده است، فراهم می‌کند.»

دکتر «برایان ولپین» از موسسه سرطان دانا-فاربر در بوستون، که رهبری این مطالعه کلیدی را بر عهده داشت، گفت: «از نتایج شگفت‌زده شدم. من قبلاً چنین چیزی را در آزمایش‌هایی که در سرطان پانکراس انجام داده‌ایم، ندیده‌ام.»

این دارو یک درمان نیست و می‌تواند عوارض جانبی شدیدی ایجاد کند. شایع‌ترین عوارض جانبی عبارتند از بثورات پوستی، اسهال، زخم‌های دهان، حالت تهوع، خستگی، استفراغ، درد شکم، تورم، از دست دادن اشتها و خونریزی.