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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۰۷

۱۹۹ شب همراهی؛ گرگان باز هم پای کار آمد

۱۹۹ شب همراهی؛ گرگان باز هم پای کار آمد

گرگان-در صدونودونهمین شب، جمعی از مردم گرگان با حضور در تجمع شبانه، بر استمرار این حضور مردمی تأکید کردند.

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کد مطلب 6948514

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