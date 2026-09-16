https://mehrnews.com/x3d52r ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۰۷ کد مطلب 6948514 استانها گلستان استانها گلستان ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۰۷ ۱۹۹ شب همراهی؛ گرگان باز هم پای کار آمد گرگان-در صدونودونهمین شب، جمعی از مردم گرگان با حضور در تجمع شبانه، بر استمرار این حضور مردمی تأکید کردند. دریافت 7 MB کد مطلب 6948514 کپی شد مطالب مرتبط ۱۹۹ شب ایستادگی بر عهد؛ جلوه کمنظیر وفاداری مردم محلات به نظام اسلامی صد و نود و نهمین شب تجمعات زنجانیها در دفاع از وطن تداوم قرار شبانه فومنی ها در میدان شبهای حماسه؛ از زیارت آقای شهید تا حضور در سنگر خیابان با غسل شهادت اتحاد مردم اردبیل در شب ۱۹۹ برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
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