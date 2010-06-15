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۲۵ خرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۴۰

سطح مبادلات اقتصادی با سین کیانگ چین بسیار پائین است

سطح مبادلات اقتصادی با سین کیانگ چین بسیار پائین است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد گفت: سطح مبادلات اقتصادی با سین کیانگ چین بسیار پائین است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد غلامحسین شافعی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان رضوی افزود: یکی از بالاترین مزیتهای استان ظرفیتهای بالای در حوزه انرژی و صنایع غذایی و محصولات کشاورزی است که می توان بر روی آن تمرکز کرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد اظهار داشت: سین کیانگ می تواند گوشت مورد نیاز کشور را تامین کند و در مقابل ما زعفران با کیفیت و مطلوب مورد نیاز این استان را صادر کنیم.

شافعی با اشاره به ایجاد دفتر ویژه چین در اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: ما بیش از دو سال قبل این دفتر را راه اندازی کردیم و مسئول آن را هم تعیین کردیم اما این دفتر در استان سین کیانگ هنوز فعال نشده است.

وی افزود: با بررسی مجدد این تفاهمنامه ها همه آنها از جمله تسهیلات صدور روادید برای فراهم کردن زمینه سفر هیئت های خصوصی دو استان اجرایی و محقق شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد اظهار داشت: خراسان رضوی آمادگی مبادله هیئت های اقتصادی بخش خصوصی و حضور در نمایشگاه ارومچی را دارد و در عین حال می توانیم این امکان را برای فعالان اقتصادی سین کیانگ در نمایشگاه های مشهد فراهم کنیم.

کد مطلب 1101629

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