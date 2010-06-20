ثبت نام دوره کوتاه مدت آشنایی با علوم و معارف حدیثی در چهار شهر آغاز شد

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم حدیث در گفتگو با خبرنگار مهر در شهر ری گفت: دانشکده علوم و حدیث شهرری در راستای رسالت آموزشهای رسمی و آکادمیک در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که به جذب دانشجو می پردازد اقدام به برگزاری دوره هایی برای عموم اقشار مردم کرد.

حجت الاسلام محمد تقی سبحانی برگزاری دوره کوتاه مدت آشنایی با علوم و معارف حدیثی را در جهت توسعه و گسترش نشر معارف اهل بیت خواند و افزود: تا به حال این دوره آموزشی در شهرهای مشهد، شیراز، ارومیه، تبریز، اصفهان و تهران چندین دوره برگزار شد و امسال هم در شهرهای مشهد، اصفهان، رشت و تهران برگزار می شود.

معاون فرهنگی دانشگاه علوم حدیث بیان کرد: این طرح از استقبال خوب اساتید، دانشجویان، کارمندان و عموم مردم برخوردار بوده و تا کنون حدود شش هزار نفر در این دوره ها شرکت کرده اند.

وی اظهار داشت: دروسی که در این دوره به دانش پ‍‍‍‍ژوهان ارائه می شود شامل عناوین هندسه دانشهای حدیثی، منابع حدیث شیعه، تاریخ حدیث شیعه، آشنایی با علم رجال، روش فهم حدیث، آشنایی با نهج البلاغه، حدیث و زندگی، حیا و عفاف، رضایت از زندگی و آداب معاشرت است.

حجت الاسلام سبحانی نیا گفت: در برخی از شهرها این دوره ها را برای گروه های خاص مثل طلاب، اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها طراحی و برگزار می کنیم.

وی در خصوص نحوه ثبت نام در این دوره گفت: علاقه مندان میتوانند با در دست داشتن دو قطعه عکس، یک کپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی(حداقل دیپلم) و مبلغ 25 هزار تومان با مراجعه به آدرس شهرری، حرم حضرت عبدالعظیم، دانشکده علوم حدیث یا با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.Hadith.ac.ir جهت ثبت نام خود اقدام نمایند.

لازم به ذکر است کسانی که این دوره را با موفقیت به پایان برسانند گواهی پایان دوره اعطا می شود. آخرین مهلت ثبت نام 9 تیرماه است، علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره های 55902080-55910033 شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 تماس حاصل نمایند.