به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محمد علی جعفری در همایش بزرگ فرماندهان و مسئولین نیروی زمینی سپاه که در مشهد مقدس برگزار شد، حفظ نظام جمهوری اسلامی را تنها در پرتو محتوای غنی آن که ایستادگی و پایداری در مقابل دشمن و دفاع از احکام اسلامی همراه با عدالت محوری است، دانست و اظهار داشت: هرچه ارزشهای اسلامی و الهی وجود دارد همه در محتوای انقلاب اسلامی نهفته است.

وی افزود: پایبندی بر اصول جمهوری اسلامی و محتوای غنی آن امروز برای برخی از کسانی که زمانی انقلابی بودند و خود را در کنار امام می دانستند دشوار شده است و هرچه انقلاب اسلامی جلوتر می رود انقلابی ماندن و همراهی کردن انقلاب، سخت تر می شود.

فرمانده کل سپاه با تشریح مراحل انقلاب اسلامی پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام اسلامی دشوارترین و پرریزش ترین مرحله انقلاب را تطبیق اسلامی کردن دیدگاه ها و تفکرات دولتمردان بر اصول اسلام ناب محمدی(ص) برشمرد و اذعان داشت: عمده مشکل ها، چالش ها و ریزش هایی که انجام می شود در مرحله اسلامی شدن دولت است؛ چون عده ای نمی توانند خود را با روند روبه پیشرفت انقلاب اسلامی و تحقق عدالت اسلامی هماهنگ کنند به همین خاطر دچار ریزش می شوند.

وی تصریح کرد: برای تشکیل جامعه اسلامی نباید اصول مسلم و قطعی اسلام و فرمایشات امام راحل (ره)، به دلیل ملاحظات سیاسی زیرپا گذاشته شود.

سردار جعفری گسترش و جهانی شدن انقلاب اسلامی را یکی از آرزوهای امام (ره) دانست و اظهار داشت: مسیر حرکت کنونی انقلاب اسلامی نسبت به دوران سازندگی و اصلاحات روبه رشد و پیشرفت است.

وی تشخیص نیازهای انقلاب و شناخت تهدیدات را در هر برهه از زمان مهم ارزیابی کرد و افزود: انقلاب اسلامی با این سرعت که به پیش می رود در هر برهه از زمان با تهدیدات خاصی مواجه می شود و شناخت تغییر تهدیدات علیه نظام در این گذر زمانی، بسیار مهم و ضروری است.

فرمانده کل سپاه وظیفه سپاه را حراست از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن معرفی و تاکید کرد: وظیفه سپاه، پاسداری از انقلاب اسلامی است و پاسداران به ویژه فرماندهان و مسئولان سپاه باید برای شناخت این تهدیدات، از بصیرت و قدرت تجزیه و تحلیل بالا و همچنین درک انقلابی عمیق برخوردار باشند.

وی "تعهد" و "تخصص" را دو رکن اساسی برای پاسداری از انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی برشمرد و یادآور شد: اعضای هر مجموعه از سپاه باید دارای تخصص لازم برای بهره‌گیری از فن‌آوری‌های روز باشند ولی این تخصص به تنهایی کافی نبوده و معنویت، عشق و داشتن روحیه انقلابی محور قدرت سپاه برای پیشبرد مأموریت ها در راستای انقلاب اسلامی است.

عضو شورای عالی امنیت ملی کشور تلاش‌های انجام شده در طرح تحول و تعالی سپاه را برپایه افزایش کیفیت و آمادگی سپاه برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی دانست و اضافه کرد: هدف سپاه آمادگی و افزایش توان بیشتر و تخصصی کردن ماموریت ها برای مقابله با همه تهدیدات اعم از سخت، نیمه سخت و نرم دشمن است تا بتواند در همه ابعاد از انقلاب اسلامی دفاع کند.

وی حضور بسیج در بدنه سپاه را سبب معنویت افزایی و ارتقای روحیه انقلابی پاسداران دانست و تاکید کرد: بسیج دو بخش نظامی و غیرنظامی دارد که فعالیت نظامی برعهده نیروی زمینی سپاه با محورقراردادن گردانهای امام حسین (ع) و در بخش غیرنظامی و مقابله با تهدیدات نرم بسیج مستضعفین وظیفه آموزش و سازماندهی بسیجیان غیر نظامی را برعهده دارد.

فرمانده کل سپاه در پایان گفت: مجموعه سپاه به ویژه نیروی زمینی و بسیج مستضعفین، برای تخصصی کردن ماموریت سازمان خود، روزآمدسازی لوازم و تجهیزات، آموزش و امکانات خاص همراه با یادگیری تاکتیک ها و تکنیک های تخصصی را باید همواره مد نظر قرار دهند.

