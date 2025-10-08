  1. استانها
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۵

عابد دوست: نهادینه‌سازی اصول و الزامات ایمنی در سپاه ضروری است

اراک- معاون ایمنی و اقدامات تأمینی کل سپاه پاسداران با تأکید بر اهمیت رعایت اصول و الزامات ایمنی گفت: ایمنی باید به عنوان یک فرهنگ در میان تمامی اعضای سپاه نهادینه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار امیرحسین عابددوست اظهار کرد: آموزش‌های تخصصی و دوره‌های ایمنی باید به‌طور منظم در دستور کار فرماندهان و مسئولان قرار گیرد تا بتوان تا پایین ترین سطح شاهد موفقیت در اجرای ماموریت ها بود.

وی افزود: رعایت اصول ایمنی باید به عنوان یک فرهنگ در میان تمامی اعضای سپاه نهادینه شود، این امر نه‌تنها به حفظ جان و سلامت کمک می‌کند، بلکه باعث افزایش کارایی و موفقیت در انجام مأموریت‌ها نیز خواهد شد.

معاون ایمنی و اقدامات تأمینی کل سپاه پاسداران گفت: اصول باید در تمام فعالیت‌ها، از آموزش‌ها گرفته تا عملیات‌های میدانی، به‌طور جدی پیاده‌سازی شوند، هر فردی در سپاه باید بداند که رعایت ایمنی نه‌تنها یک مسئولیت فردی، بلکه یک مسئولیت جمعی است.

وی بر لزوم آموزش مستمر در زمینه ایمنی تأکید کرد و گفت: آموزش‌های تخصصی و دوره‌های ایمنی باید به‌طور منظم در دستور کار فرماندهان و مسئولان قرار گیرد تا بتوان تا پایین ترین سطح شاهد موفقیت در اجرای ماموریت ها بود.

سردار عابددوست تأکید کرد: ایمنی یک سرمایه‌گذاری است و با نهادینه‌سازی اصول ایمنی و توجه به آموزش و تداوم آن می‌توانیم سلامت و امنیت را در هر بخشی تضمین کرد و در عین حال به موفقیت‌های بیشتری در انجام مأموریت‌ها دست یافت.

وی تاکید کرد: بدون تردید ایمنی، نه تنها یک الزام، بلکه یک حق است که هر فردی باید از آن برخوردار باشد.

