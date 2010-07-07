"دا" با شمارگانی دو برابر به چاپ صد و بیست و یکم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، چاپ صد و بیست و یکم "دا" به زودی در شمارگان 5هزار نسخه منتشر می شود.

این کتاب که در حال حاضر در دست انتشار است در این چاپ خود شمارگانی دوبرابر چاپهای قبلی دارد که دلیل این تغییر هم تاکید حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری در دیدار با دست اندرکاران تدوین و انتشار کتاب "دا"، مبنی بر بالا بردن شمارگان این کتاب در هر چاپ است که حتی ایشان اشاره ای به چاپ میلیونی این کتاب نیز داشتند.

"دا" مجموعه خاطرات سیده زهرا حسینی از خرمشهر در دوران جنگ که به اهتمام سیده اعظم حسینی تدوین شده، مدتهاست عنوان پرفروش ترین کتاب انتشارات سوره مهر را به خود اختصاص داده است.

این کتاب خاطرات راوی از روزهای آغازین جنگ و روزهای حمله ارتش بعثی عراق به خرمشهر و مقاومتهای مردمی در این شهر را روایت می کند.

در این کتاب سیده زهرا حسینی خاطرات خود از روزهای مقاومت و روزهای پس از آن را با جزئی ترین موارد روایت می کند تا آنجا که این گونه جزئی نگری و بیان لحظه لحظه وقایع باعث شده تا بسیاری آن را رمان بنامند حال آنکه این کتاب سراسر خاطرات واقعی و حقیقی سیده زهرا از آن روزهاست.

راوی در آن روزها تنها 17 سال داشته و اهمیت این کتاب شاید در این باشد که وقایع جنگ ما برای اولین بار از زاویه دید یک دختر نوجوان روایت شده است.