به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز مدعی شد: ما در حال حاضر برای تضمین آزادی حرکت تجارت از طریق تنگه هرمز تلاش می‌کنیم.



معاون ترامپ با اظهار نظری سخیف ادعا کرد: رهبران ایران آماده هستند برای اختلال در جریان نفت و گاز، بدون در نظر گرفتن محاسبات راهبردی، دست به هر اقدامی بزنند.