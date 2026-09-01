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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۴۴

ونس: آمریکا برای تضمین آزادی تجارت در تنگه هرمز تلاش می‌کند

ونس: آمریکا برای تضمین آزادی تجارت در تنگه هرمز تلاش می‌کند

معاون رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد: واشنگتن در حال تلاش برای تضمین آزادی تردد تجاری در تنگه هرمز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز مدعی شد: ما در حال حاضر برای تضمین آزادی حرکت تجارت از طریق تنگه هرمز تلاش می‌کنیم.

معاون ترامپ با اظهار نظری سخیف ادعا کرد: رهبران ایران آماده هستند برای اختلال در جریان نفت و گاز، بدون در نظر گرفتن محاسبات راهبردی، دست به هر اقدامی بزنند.

کد مطلب 6933725

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