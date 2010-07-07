احداث اولین پارکینگ 6 طبقه در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالویی با اعلام این خبر گفت: با خرید زمینی در خیابان رضوان غربی، پارکینگ طبقاتی در این منطقه احداث می شود.

وی با اشاره به اینکه این پروژه به صورت مشارکتی اجرا می شود افزود: شهرداری منطقه 8 با اهدای تراکم تشویقی و صدور پروانه با قیمت پایین، جلب مشارکت کرده است.

شهردار منطقه 8 گفت: بر اساس آمار موجود شهروندان تهرانی به 600 هزار متر مربع توقفگاه نیاز دارند و طبق برنامه ریزیهای شهری باید در سال 30 هزار پارکینگ در تهران ساخته شود.

وی با اشاره به ریز دانگی بافت مسکونی در منطقه 8 افزود: این ریزدانگی عملا تملک زمین برای ساخت پارکینگ را غیر ممکن ساخته است.

شادالویی با تاکید بر نیاز پارکینگ طبقاتی در محله هفت حوض گفت: این پارکینگ در 6 طبقه با 531 واحد احداث می شود، که 360 واحد پارکینگ عمومی و قابل استفاده برای شهروندان است و مابقی به واحدهای تجاری تبدیل می شود.

شهردار منطقه 8 تصریح کرد: در طبقه انتهایی پارکینگ نیز یک تالار پذیرایی احداث می شود.

وی با اشاره به کاهش ترافیک میدان هفت حوض افزود: با احداث این پارکینگ، پارک خودروهای اطراف خیابان شهید آیت و سایر میادین هفت حوض به طور محسوسی کاهش می یابد.

شادالویی افزود: همچنین در خیابانهای پروین و رسالت نیز پارکینگ طبقاتی احداث می شود.