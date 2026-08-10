به گزارش خبرنگار مهر، معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی شهید بهشتی اعلام کرد: دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی برای بهره‌مندی از این تسهیلات می‌توانند با مراجعه به دفتر جهاددانشگاهی دانشگاه، نسبت به تشکیل پرونده و ارائه مدارک مورد نیاز اقدام کنند.

بر اساس اعلام این معاونت، متقاضیان دریافت تسهیلات باید کارت دانشجویی و کارت ملی، گواهی اشتغال به تحصیل ممهور، معرفی یک ضامن دانشجو یا کارمند و چک صیادی به مبلغ تسهیلات را ارائه کنند.

بازپرداخت تسهیلات در مدت ۱۰ ماه انجام می‌شود و حضور متقاضی و ضامن برای ارائه مدارک و انجام مراحل دریافت تسهیلات الزامی است.

همچنین، متقاضی و ضامن دانشجو نباید در ترم آخر تحصیلی باشند. گواهی اشتغال به تحصیل و گواهی کسر از حقوق نیز باید خطاب به «صندوق قرض‌الحسنه دانشجویان ایران» صادر شود.

بر اساس این اطلاعیه، یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ آخرین مهلت تحویل مدارک برای بهره‌مندی از این تسهیلات اعلام شده است.

دانشجویان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پیام‌رسان‌های ایتا و بله با شناسه @SDjbti و یا با شماره تلفن ۲۲۴۳۱۹۳۹ داخلی ۱۱۷ تماس بگیرند.

این تسهیلات از سوی صندوق قرض‌الحسنه دانشجویان ایران و با اطلاع‌رسانی معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی شهید بهشتی، به مناسبت روز خبرنگار در نظر گرفته شده است.