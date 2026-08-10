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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

سارق قطعات خودرو در سنندج به ۱۸ فقره سرقت اعتراف کرد

سارق قطعات خودرو در سنندج به ۱۸ فقره سرقت اعتراف کرد

سنندج- فرمانده انتظامی کردستان از دستگیری سارق قطعات و محتویات خودرو در سنندج و کشف ۱۸ فقره سرقت توسط مأموران کلانتری ۱۱ این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یحیی الهی اظهار کرد: در پی گزارش چندین فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو در سطح شهر سنندج، بررسی موضوع و شناسایی عامل یا عاملان این سرقت‌ها در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ سنندج با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی سرنخ‌های موجود، موفق به شناسایی یکی از سارقان شدند.

فرمانده انتظامی کردستان بیان کرد: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، مأموران در عملیاتی متهم را در مخفیگاهش دستگیر و برای انجام تحقیقات به مقر انتظامی منتقل کردند.

سردار الهی با اشاره به اعتراف متهم به ارتکاب ۱۸ فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت‌.

کد مطلب 6913192

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