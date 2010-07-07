نخستین همایش ملی غدیرکشور فردا در اراک آغاز می شود

حچت الاسلام محمد هاشم مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک، با اشاره به اینکه این همایش کشوری در دو روز هفدهم و هجدهم تیرماه جاری در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری در اراک برگزار می شود افزود: مسوولان و اعضای بنیاد غدیر 14 استان کشور در این همایش حصور می یابند.

وی حضور از حجت الاسلام مرسلی مدیر عامل بنیاد غدیر کشور و دکتر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری و جمعی از سفرای کشورهای خارجی در این همایش خبر داد و گفت: راه اندازی دفتر نمایندگی بنیاد بین المللی غدیر در اراک و خمین، مراسم جشن مبعث رسول گرامی اسلام (ص) و تشکیل سه گروه تخصصی را از برنامه های مختلف نخستین همایش ملی غدیر عنوان کرد.

حجت الاسلام مرادی ادامه داد: سخنرانی دکتر ولایتی پیش از خطبه های نماز جمعه اراک و سایر مسوولان بنیاد بین المللی غدیر در نماز جمعه شهرستانها ی مختلف و بازدید از بیت تاریخی امام راحل در خمین از دیگر برنامه های این همایش است.

وی افزود: این نشست با هدف تبیین و بررسی راهکارهای راهبردی توسعه و گسترش پیام جاودانه پیامبر اعظم (ص) در واقعه تاریخ ساز و ماندگار غدیر خم و اهمیت و جایگاه رفیع و والای ولایت فقیه برگزار می شود.