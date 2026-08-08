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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۵

نتایج نهایی آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ اواخر مرداد اعلام می‌شود

نتایج نهایی آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ اواخر مرداد اعلام می‌شود

نتایج نهایی آزمون دکتری (نیمه‌متمرکز) «Ph.D.» سال ۱۴۰۵ در اواخر مرداد ماه اعلام می‌شود. 

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به تعطیلی کشور در برخی روزهای تیرماه و تمدید زمان مصاحبه توسط دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی پذیرنده دانشجوی دوره دکتری، گفت: نتیجه نهایی آزمون دکتری (نیمه‌متمرکز) «Ph.D.» سال ۱۴۰۵ در اولین فرصت ممکن و در اواخر مرداد ماه اعلام خواهد شد و ثبت نام دانشجویان بلافاصله در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی آغاز می‌شود.

مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۵ تعداد ۱۷۲ هزار و ۴۲ متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۱۳۷ هزار و ۹۷۴ متقاضی مجاز به انتخاب رشته شده بودند و ۴۸ هزار و ۸۲۶ متقاضی برای مرحله ارزیابی تخصصی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی حداقل برای یک کد رشته محل معرفی شدند.

کریمیان افزود: آزمون دکتری در ۷ گروه آزمایشی برگزار شد و گروه علوم انسانی با ۶۷ درصد متقاضیان و با ۳۰ مجموعه امتحانی و گروه فنی و مهندسی با ۱۵ درصد متقاضیان و ۲۰ مجموعه امتحانی بیشترین تعداد متقاضیان را به خود اختصاص دادند.

کد مطلب 6911454
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