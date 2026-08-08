به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «جی دی ونس» معاون رئیس‌ جمهور آمریکا امروز شنبه در سخنانی در تلاش برای کاستن از فشار افکار عمومی کشورش که دولت ترامپ را مسبب مشکلات جاری به ویژه در حوزه گرانی مواد غذایی و سوخت به دلیل تبعات تجاوز پرهزینه اش به ایران می داند، ادعا کرد: تهران به ما اطلاع داد که اجازه عبور حداکثری نفت از تنگه هرمز را خواهد داد، اما تا زمانی که این موضوع ثابت نشود، به آن اعتماد نداریم!

معاون رئیس‌ جمهور آمریکا توهمات خود را اینگونه ادعا کرد: ایرانی‌ ها در رنج و سختی هستند و می‌ خواهند به این وضعیت پایان دهند. ایران به ما اطلاع داده است که هیچ‌گونه عوارض تردد برای تنگه هرمز وضع نخواهد کرد! ما در میانه این بازی قرار داریم و از ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی برای دستیابی به بهترین نتیجه برای مردم خود بهره می‌گیریم. انتظار ما این است که همان مقدار نفت و گازی که پیش از شروع درگیری از خلیج فارس رد می‌شد، دوباره نیز منتقل شود. این همان چیزی است که ایرانیان به ما گفته‌اند که انجام خواهند داد؛ البته باید صحت آن بررسی شود. ... ما توانایی‌های نظامی نامتقارن آنها را به شدت کاهش داده‌ایم و برنامه هسته ای آن ها را از بین بردیم!

«جی دی ونس» سپس مدعی شد: ما در حال کار روی طرحی برای عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز هستیم و این طرح شامل تعهد ایران مبنی بر عدم تیراندازی است. کاری که اکنون واقعاً در حال انجام آن هستیم، این است که چگونه می‌ توان یک طرح ترافیکی تنظیم کرد تا کشتی‌هایی که عبور می‌کنند، به‌صورت ایمن عبور کنند.

وی بدون توجه به اینکه تنگه راهبردی هرمز پیش از تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران امن و پرتردد بود، ادعا کرد: مشکل اصلی در [تنگه] هرمز، مین‌گذاری ایران در آغاز جنگ است و ما در تلاش برای ایجاد یک سامانه ناوبری ایمن هستیم!