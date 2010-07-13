این پژوهشگر ادبی و مدرس سابق ادبیات در دانشگاه آزاد مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر، گفت: کتاب "گزاره‌های جادویی پسامدرن و پسااستعماری" منحصراً درباره ادبیات آمریکای لاتین است و به برخی ویژگی‌های ادبیات این قاره در آثار میگل آنخل آستوریاس، ایزابل آلنده، خورخه لوئیس بورخس، گابریل گارسیا مارکز، کارلوس فوئنتس، خوان رولفو، ماریو وارگاس یوسا و پائولو کوئیلو پرداخته شده ‌است.

به گفته جواد اسحاقیان کتاب "گزاره‌های جادویی پسامدرن و پسااستعماری" برای اخذ مجوز نشر در 600 صفحه تحویل نشر نوح نبی شده‌ است.

اسحاقیان همچنین از اتمام نگارش کتابی دیگر و تحویل آن به همین ناشر خبر داد و افزود: عنوان این کتاب "نظریه ادبی نو در رمان‌های احمد محمود" است و من این کتاب 250 صفحه‌ای را به دلیل بی‌مهری به این نویسنده بزرگ نوشته‌ام.

وی گفت: در ابتدای این کتاب زندگینامه احمد محمود آمده است و با توجه به اینکه او بنیانگذار ژانرهای مختلف ادبیات ما از جمله ادبیات زندان، سیاسی، مهاجرت، عاشقانه و تبعید بوده است، کوشیده‌ام سیمای ناشناخته او را از این جهات هم در کتاب ترسیم کنم.

این پژوهشگر ادبی اضافه کرد: کتابی دیگر با همین مضمون درباره بزرگ علوی نوشته‌ام که در 300 صفحه تحویل انتشارات افراز شده است؛ عنوان آن "بوطیقای نو در آثار بزرگ علوی" است.

اسحاقیان ادامه داد: عنوان کتاب چهارم من هم که در 300 صفحه تحویل انتشارات افراز شده است، "بوطیقای نو و هزار و یک شب" است و در صورت انتشار اولین اثری محسوب می‌شود که در آن داستان‌های هزار و یک شب بر اساس نظریه‌های ادبی نو بررسی شده‌اند.

از این پژوهشگر و منتقد ادبی پیشکسوت تاکنون کتاب‌هایی مانند "کلیدر، رمان حماسه و عشق" و "سایه‌های روشن در داستان‌های جلال آل احمد" منتشر شده است.