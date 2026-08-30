به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت و تأکید ایشان بر ضرورت حفظ وفاق و همدلی در کشور، اظهار کرد: تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و عمل به تأکیدات ایشان درباره حفظ وحدت ملی برای همه مسئولان واجب است.

وی افزود: رهبر انقلاب بارها بر ضرورت صیانت از انسجام و وحدت ملی تأکید کرده‌اند و امروز بیش از هر زمان دیگری باید این موضوع را سرلوحه اقدامات و تصمیمات خود قرار دهیم.

ضرورت حمایت از دولت در شرایط جنگی

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حمایت از دولت در شرایط جنگی، بیان کرد: در شرایط کنونی حفظ انسجام ملی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های کشور یک ضرورت است.

مرادی ادامه داد: دولت باید با تمام توان برای رفع مسائل و مشکلات مردم در حوزه‌هایی همچون اشتغال، مسکن و معیشت تلاش کند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مجلس نیز هر اقدامی را که برای تداوم این مسیر لازم باشد، انجام خواهد داد و باید از فرامین رهبر معظم انقلاب تبعیت کرده و اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهیم.

صدای واحد از ارکان نظام به گوش برسد

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی ضروری است از تمامی ارکان نظام صدایی واحد به گوش برسد، گفت: همان گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند، هرگونه موضع‌گیری، اظهار نظر یا سخنی که به انسجام ملی آسیب بزند، ممنوع است.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت حفظ انسجام داخلی و پیام آن به جامعه بین‌الملل و به ویژه دشمنان، اظهار کرد: دشمن همواره در تلاش است تا در داخل کشور ایجاد تفرقه کند و از مسائل و موضوعات مختلف در جهت اهداف و منافع خود سوءاستفاده کند.

نباید اجازه بهره‌برداری دشمن از مشکلات داخلی را داد

مرادی افزود: باید در این زمینه هوشیار باشیم و اجازه ندهیم دشمن از مسائل داخلی به عنوان دستاویزی برای ضربه زدن به کشور استفاده کند.

وی گفت: تلاش ما باید این باشد که مشکلات موجود در داخل کشور را با همت و توان خودمان برطرف کنیم و دشمن را در این زمینه نیز ناکام بگذاریم.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه حفظ انسجام داخلی و رفع مشکلات کشور وظیفه‌ای همگانی است، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری نیز بار دیگر بر این موضوع تأکید کرده‌اند و قطعاً باید این مسئله در دستور کار و سرلوحه اقدامات همه قوا قرار گیرد.

مرادی ادامه داد: مجلس، دولت و قوه قضاییه باید با تلاش و همکاری این مسیر را دنبال کرده و به نتیجه برسانند.

وی در پایان، تأکید کرد: باید مشکلات مردم را در درون کشور حل کنیم و با همت و تلاش خودمان اجازه ندهیم دشمن از مشکلات داخلی برای ضربه زدن به کشور بهره‌برداری کند، امروز هر نوع موضع‌گیری یا سخنی که منجر به تفرقه‌افکنی و لطمه به انسجام ملی شود، به نوعی بازی در زمین دشمن است.