شبکه جاسوسی رژیم صهیونیستی در لبنان باید ریشه کن شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازشبکه المنار، "علی خریس" عضو فراکسیون آزادی وتوسعه وابسته به جنبش امل لبنان خواستار ادامه تلاشها برای کشف و ریشه کنی شبکه های جاسوسی اسرائیل که به مثابه چشم های این رژیم هستند، شد.

این عضو وابسته به امل تهدید های رژیم صهیونیستی را به جوهری بر روی کاغذ تشبیه کرد و گفت: با توجه به همبستگی میان مردم، ارتش و مقاومت لبنان اسرائیل عاجز از هر گونه اقدام نظامی علیه کشور است.

این عضو فراکسیون آزادی وتوسعه رابطه میان اهالی جنوب ونیروهای یونیفل را محکم توصیف کرد و اظهارداشت: این رابطه از سال 1978 شکل گرفته و حادثه اخیر میان اهالی جنوب و یونیفل تکرار نخواهد شد.

خریس اخبار مربوط به مخالفت اهالی جنوب با حضور این نیروها را مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد: طرحهای رژیم صهیونیستی به شکست تبدیل خواهد شد وهمه جیره خواران وابسته به آن نیز به برکت نیروهای امنیتی لبنان رسوا خواهند شد.

