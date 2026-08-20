کاظمی: مسیر «حرم تا حرم» بندرعباس یک ظرفیت ماندگار فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تجلیل از خادمان اهلبیت(ع) و موکبداران علوی، حسینی و رضوی بندرعباس با حضور نماینده ولیفقیه در هرمزگان و جمعی از مسئولان فرهنگی، مذهبی و اجرایی استان، در حسینیه شهید امام خامنهای دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین غلامعلی کاظمی، مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان در آیین تجلیل از خادمان اهلبیت(ع) و موکبداران علوی، حسینی و رضوی بندرعباس، ضمن تقدیر از حضور و همراهی مسئولان و مردم، اظهار کرد: در مناسبتهای مختلف از جمله عید غدیر، راهپیمایی جاماندگان اربعین و مراسم تشییع امام شهید، مردم و خادمان اهلبیت(ع) در بندرعباس بهخوبی پای کار آمدند و حقیقتاً سنگ تمام گذاشتند.
وی با اشاره به برگزاری برنامه جاماندگان اربعین در بندرعباس افزود: با وجود برخی نگرانیها درباره طولانی بودن مسیر، گرمای هوا و مشکلات اولیه، تلاش شد از تجربه سالهای گذشته استفاده شود و ظرفیتهای معنوی شهرستان مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، ایده ایجاد مسیر «حرم تا حرم» از یک مکان معنوی به مکان معنوی دیگر شکل گرفت تا این ظرفیت در مناسبتهای آینده نیز مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان ادامه داد: یکی از ظرفیتهای ارزشمند بندرعباس، وجود امامزاده شاه محمدتقی(ع) است که میتواند در کنار دیگر اماکن مذهبی و فرهنگی شهرستان، نقش مؤثری در برگزاری برنامههای دینی و آیینی داشته باشد. در تلاش هستیم با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری، مسیر «حرم تا حرم» را توسعه داده و حتی برای مناسبتهای مختلف، عمودنمایی و ساماندهی کنیم.
وی با اشاره به جلوههای زیبای مشارکت مردمی در مراسم جاماندگان اربعین گفت: در طول مسیر شاهد بودیم که مردم و کسبه بدون آنکه کسی از آنها درخواست کند، در خدمت زائران و شرکتکنندگان قرار گرفتند؛ برخی آب توزیع کردند، برخی کیک آوردند و حتی افرادی برنج تهیه کرده و برای پذیرایی از مردم اعلام آمادگی کردند. این صحنهها نشان میدهد که فرهنگ خدمت به اهلبیت(ع) همچنان در میان مردم زنده و پویاست.
کاظمی همچنین از مجموعه « خادمیاران رضوی» و خادمان مراسم تشییع امام شهید قدردانی کرد و گفت: در مراسم تشییع امام شهید، دوستان و مجموعههای مردمی با تمام توان پای کار آمدند و سنگ تمام گذاشتند. این تقدیر و تشکر، حداقل کاری است که میتوان در برابر این همه تلاش و خدمت انجام داد و بدون تردید زحمات خادمان این عرصه ماندگار خواهد بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان در پایان با قدردانی از مسئولان، شهرداران، مجموعههای امنیتی و همه دستگاهها و گروههای مردمی که در برگزاری این برنامهها نقش داشتند، خاطرنشان کرد: امیدواریم خداوند متعال به حق حضرت صدیقه کبری(س)، این خدمت و نوکری اهلبیت(ع) را از همه ما قبول کند و توفیق دهد تا پایان عمر در مسیر خدمت به فرزندان و مکتب اهلبیت(ع) ثابتقدم بمانیم.
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