خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه، مهسا حیدری: موضوع نحوه نقل‌وانتقال موتورسیکلت‌های برقی و وضعیت پلاک آنها در معاملات، طی ماه‌های اخیر با ابهاماتی همراه بوده است؛ به‌ویژه اینکه آیا پس از فروش این موتورسیکلت‌ها، پلاک نیز مانند خودرو تعویض می‌شود یا پلاک موجود به مالک جدید منتقل خواهد شد.

برخی برداشت‌ها از این موضوع، از لزوم انجام معامله صرفاً به صورت قولنامه‌ای و نبود امکان انتقال رسمی مالکیت حکایت داشت؛ با این حال رئیس پلیس راهور فراجا با رد این برداشت تأکید کرد که نقل‌وانتقال موتورسیکلت‌های برقی امکان‌پذیر است و برخلاف خودرو، در این فرایند نیازی به تعویض پلاک وجود ندارد.

سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت پلاک موتورسیکلت‌های برقی اظهار کرد: نقل‌وانتقال وسیله نقلیه موتوری نیازمند پلاک است و باید پلاک داشته باشیم؛ اما این موضوع مانع فروش و نقل‌وانتقال آن نیست و صرفاً در حد قولنامه انجام نمی‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا پس از فروش موتورسیکلت برقی، پلاک آن نیز تعویض می‌شود، گفت: در انتقال مالکیت موتورسیکلت این‌طور نیست که پلاک تعویض شود؛ مالکیت منتقل می‌شود، یعنی پلاک به مالک جدید منتقل می‌شود.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به تفاوت فرایند نقل‌وانتقال موتورسیکلت و خودرو افزود: در خودرو پلاک تعویض می‌شود، اما در موتورسیکلت نیازی به جابه‌جایی پلاک نیست و آنچه صورت می‌گیرد، انتقال مالکیت است.

بر این اساس، ابهام اصلی در خصوص موتورسیکلت‌های برقی، تفاوت میان تعویض پلاک و انتقال مالکیت است؛ به این معنا که پلاک موتورسیکلت پس از معامله حفظ می‌شود، اما مالکیت وسیله نقلیه به خریدار منتقل خواهد شد.