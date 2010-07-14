به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد: در طول شبانه روز گذشته جمعا 893 هزار و924 دستگاه خودرو در راه های دارای تردد شمار آنلاین تردد کرده اند که از این تعداد 142 هزارو 856 دستگاه مربوط به محورهای ورودی تهران و 125 هزار و 946 دستگاه نیز مربوط به محورهای خروجی تهران می باشد.

مقایسه این آمار با روز قبل از آن نشان می دهد ترافیک کل کشور 5 درصد، محورهای ورودی تهران 4 درصد و محورهای خروجی تهران یک درصدی کاهش داشته اند.

در ادامه این گزارش در خصوص محدودیتهای ترافیکی شبکه جاده ای کشورآمده است: محور خرم آباد- بروجرد واقع در استان لرستان به علت انجام عملیات کوهبری و ریزش برداری حدفاصل کیلومتر 27 الی 35 امروز بین ساعات 14 الی 18 مسدود خواهد شد ضمن اینکه این مسیر فاقد کنارگذر است.

تردد وسایل نقلیه در مسیر های گنبد - مراوه تپه واقع در استان گلستان حدفاصل کیلومتر 45 تا 65 مسیر گچساران - خیرآباد واقع در استان کهکیلویه و بویراحمد حدفاصل ابتدای محور تا کیلومتر 39 به علت انجام عملیات راهداری از تاریخ 13 تیر ماه سالجاری به ترتیب به مدت مدت دو و یک ماه با محدودیت انجام می شود.

در محور نیشابور- سبزوار واقع در استان خراسان رضوی به علت اجرای عملیات شانه سازی و روکش آسفالت از ابتدای محور تا کیلومتر 40 از تاریخ 13 تیر ماه سالجاری به مدت دو ماه بین ساعات 6 تا 18 تردد وسایل نقلیه با محدودیت انجام می شود.

همچنین تونل رباط سفید واقع در مسیر مشهد - تربت حیدریه به منظور انجام عملیات تعمیر مرمت تا تاریخ 8 مرداد ماه امسال بین ساعات 7 تا 18 مسدود خواهد شد که در مدت انسداد تردد رانندگان وسایل نقلیه عبوری ،از طریق کنارگذر انجام می شود.

محور دیهوک- راور واقع در استان یزد به منظور عملیات بهسازی مسیر حدفاصل کیلومتر 180 الی 185 تا تاریخ 23 مرداد ماه سال 89 مسدود خواهد بود که طی این مدت رانندگان وسایل نقلیه می بایست از طریق جاده انحرافی احداثی تردد نمایند.

تردد وسایل نقلیه در محور آزادراه کاشان- قم واقع در استان قم به علت انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت نیز تا تاریخ 25 مرداد ماه بین ساعات 7 الی 19 روزهای سه شنبه و پنجشنبه تا ساعت 16 با محدودیت انجام می شود.