بلژیک و هلند بزرگترین تولیدکننده اکستازی/ ناخالص ترین اکستازی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تهمینه باهری صبح چهارشنبه در همایش تعیین پروفایل قرصهای اکستازی گفت: امروزه مواد مخدر به ندرت به طور خالص یافت می شود زیرا تولید کنندگان در زمان تولید ناخالصیهای بسیاری را با اهداف مختلف به آنها اضافه می کنند.

وی ادامه داد: ترکیبات شیمیایی قرصهای اکستازی بسته به آزمایشگاههای مخفی که در آنجا تولید می شود متفاوت است زیرا شرایط و روش تولید اثرات بسیاری در تولید این قرصها می گذارد.

باهری اظهار کرد: آمفتامین ها گروهی از مواد صنعتی هستند که از جمله آنها می توان به متامفتامین، متیلن دی اکسی یا اکستازی اشاره کرد. از قرصهای اکستازی با عنوان قرصهای شادی آور و قرصهای پارتی یاد می شود که رنگ قرص، اندازه و شکل آن هیچکدام نشان دهنده دوز بالای این قرصها نیست.

وی اظهار داشت: قرصهای اکس به انواع و اشکال مختلفی وجود دارند که اخیرا نیز تولیدکنندگان اقدام به تولید این مواد صنعتی به صورت کپسول و دستی کرده اند.

رئیس دفتر تحقیقات کاربردی پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا افزود: یکی از مسائل جدی در بررسی اثرات روانی و اجتماعی سوء مصرف قرصهای اکستازی این است که پیوسته انواع جدیدی از این قرصها روانه بازار می شوند که دارای ترکیبات شیمیایی جدید و متفاوتی هستند.

باهری گفت: فرایند ساخت مواد روانگردان فرایندی است غیر استاندارد و کنترل نشده که در زیرزمینهای مخفی انجام می شود برهمین اساس در حین تولید این مواد انواع مختلفی از مواد جانبی نیز تولید می شود که عمدتا سمی و خطرناک هستند.

وی اظهار داشت: بزرگترین تولید کننده قرصهای اکس دو کشور بلژیک و هلند هستند که به صورت غیر قانونی و زیرزمینی به تولید قرصهای روانگردان پرداخته و به سایر کشورها ترانزیت می کنند.

باهری گفت: خلوص قرصهای اکستازی کشف شده در سال 86 به مراتب بیشتر از قرصهای کشف شده در سال 88 بود که این کاهش درجه خلوص تنها مختص ایران نبوده و در تمام کشورها رخ داده است.

وی تصریح کرد: عمده قرصهای اکستازی در کشورهای اروپایی تولید می شود و ناخالص ترین آن به کشورهای جهان سوم از جمله ایران ترانزیت می شود.

رئیس دفتر تحقیقات کاربردی پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: طی بررسیهایی که سال گذشته بر قرصهای روانگردان کشف شده از سوی پلیس انجام شد به این نتیجه رسیدیم که تنها 13 درصد قرصهای کشف شده جزو خانواده روانگردان بوده و مابقی تنها دارای افزودنیها و ناخالصیهای خطرناک و سمی هستند.

باهری افزود: جامعه پزشکی ایران باید تحقیقات گسترده ای را جهت شناسایی عوارض ناشی از ناخالصی این قرصها انجام دهد تا بتوان از این پژوهشها برای درمان معتادان به قرصهای روانگردان استفاده کرد.