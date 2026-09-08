به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور بعد از ظهر سه شنبه در نشست رؤسای دانشگاهها، معاونان فرهنگی و مدیران حراست دانشگاههای استان قزوین که در دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به ابلاغیه وزارت علوم درباره بازگشایی حضوری دانشگاهها اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و تلاش دشمن برای ضربه زدن به منافع ملی، فراهم کردن فضای امن، آرام و بانشاط برای آغاز سال تحصیلی ضروری است.
وی افزود: اولویت مجموعههای دانشگاهی باید جلوگیری از شکلگیری دوقطبی در محیطهای علمی باشد و دانشگاهها باید ضمن فراهم کردن زمینه تضارب آرا و تبادل آزاد اطلاعات در چارچوب قانون، محیطی آرام برای فعالیت علمی و آموزشی دانشجویان ایجاد کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین ادامه داد: افزایش آگاهی سیاسی دانشجویان باید از مسیر گفتوگو، تحلیل و تبادل نظر صورت گیرد و نباید اجازه داد اختلافنظرها به تنش و تقابل در محیط دانشگاه منجر شود.
احمدپور همچنین رسیدگی به مطالبات صنفی و رفاهی دانشجویان را مورد تأکید قرار داد و گفت: رؤسای دانشگاهها باید برای رفع مشکلات مربوط به خوابگاهها، سلفسرویس و امکانات رفاهی اهتمام ویژه داشته باشند تا دانشجویان با دغدغه کمتری به فعالیتهای علمی و آموزشی بپردازند.
وی با اشاره به محدودیتهای اعتباری موجود اظهار کرد: مدیریت استان طی ۲۲ ماه گذشته تلاش کرده است مسائل و چالشهای حوزه سلامت و دانشگاهها را کاهش دهد و استان آمادگی دارد مشکلات دانشگاهها و دانشجویان را در سطح ملی نیز پیگیری کند.
معاون سیاسی استاندار قزوین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: دشمن تلاش میکند با سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی و معیشتی، میان نخبگان و حاکمیت شکاف ایجاد و جامعه را دچار دوقطبی کند؛ بنابراین مدیریت مسائل رفاهی و صنفی دانشگاهها اهمیت بیشتری پیدا میکند.
احمدپور نقش استادان و مدیران دانشگاهها را در تبیین شرایط کشور مهم دانست و گفت: دانشگاهها باید با تحلیل دقیق تحولات کشور و جهان و تشریح واقعیتهای اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریمها، زمینه افزایش آگاهی دانشجویان و تقویت انسجام داخلی را فراهم کنند.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت فضای دانشگاههای استان گفت: در دولت چهاردهم شاهد کاهش تنشها و چالشهای دانشجویی بودهایم و قزوین کمتنشترین شرایط دانشجویی را تجربه کرده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین در پایان بر نقش رؤسای دانشگاهها در مدیریت فضای فکری جامعه دانشگاهی تأکید کرد و گفت: دانشگاه باید در کنار ارتقای بینش سیاسی دانشجویان، همچنان محیطی امن، آرام و پویا برای علم، گفتوگو و پیشرفت کشور باشد.
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