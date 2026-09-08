به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلالاحمر، میثم افشار، با اشاره به شرایط کنونی کشور و ضرورت هوشیاری در برابر توطئههای دشمنان، اظهار کرد: «انسجام ملی مهمترین برنامه و اولویت کشور در شرایط امروز است و همه دستگاهها و نهادها باید برای تقویت و حفظ این سرمایه ارزشمند تلاش کنند.» وی با بیان اینکه شعار «تجربه دیروز و مسئولیت امروز» بیانگر ضرورت استفاده از آموزهها و دستاوردهای گذشته برای پاسخگویی به نیازها و مسئولیتهای امروز است، افزود: تجربههای ارزشمند گذشته میتواند چراغ راه آینده باشد و ما را در مسیر تصمیمگیری صحیح و ایفای مسئولیتهای خطیر یاری کند.
دبیرکل جمعیت هلال احمر همچنین بر نقش مؤثر مجموعه هلال احمر در تقویت همدلی، همبستگی و انسجام اجتماعی تأکید کرد و گفت: جمعیت هلال احمر بهعنوان نهادی مردمی و امدادی، همواره در کنار مردم حضور داشته و میتواند نقش مهمی در افزایش اعتماد، امید و همبستگی ملی ایفا کند.
افشار خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت، همدلی و همکاری میان همه بخشهای جامعه هستیم و تقویت انسجام ملی، بهترین پاسخ به توطئهها و تلاشهایی است که با هدف ایجاد اختلاف کشور دنبال شود حفظ وحدت ملی است.
دبیرکل جمعیت هلال احمر در بخش دیگری از سخنان خود به نقش و جایگاه مسئولان دفاتر حوزه نمایندگی ولیفقیه در جمعیت هلال احمر اشاره کرد و گفت: صیانت، نظارت و همراهی در مسیر مدیریت، از جمله مهمترین انتظارات از مسئولان دفاتر نمایندگی ولیفقیه در استانها است.
میثم افشار با تأکید بر اهمیت تعامل و همراهی سازنده در پیشبرد اهداف جمعیت هلال احمر، افزود: مسئولان دفاتر حوزه نمایندگی ولیفقیه میتوانند با ایفای نقش مؤثر در حوزههای صیانتی، نظارتی و همراهی با مدیران، زمینه ارتقای عملکرد و تحقق هرچه بهتر مأموریتهای این نهاد مردمی را فراهم کنند.
وی همچنین به سرمایه اجتماعی شکلگرفته در جریان امدادرسانیهای اخیر و حضور مؤثر نیروهای جمعیت هلال احمر در شرایط جنگی کشور اشاره کرد و گفت: خدمات و تلاشهای امدادگران، نجاتگران و داوطلبان در این مقطع، سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای جمعیت هلال احمر ایجاد کرده است که باید برای حفظ و تقویت آن تلاش کنیم.
افشار با تأکید بر ضرورت توجه به خانواده کارکنان، گفت: خانوادهها نقش مهمی در آرامش، انگیزه و موفقیت کارکنان دارند و توجه به مسائل و دغدغههای آنان باید مورد توجه مدیران و مسئولان مجموعه قرار گیرد.
میثم افشار همچنین بر ضرورت تقویت امید و امیدآفرینی در میان کارکنان و جامعه تأکید کرد و افزود: ایجاد فضای امید، افزایش انگیزه و تقویت روحیه خدمترسانی، از مهمترین وظایف مدیران است و باید با تلاش، همدلی و خدمت صادقانه، زمینه امیدآفرینی در مجموعه جمعیت هلال احمر و جامعه فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: توجه به کارکنان و خانوادههای آنان و همچنین حفظ روحیه امید و نشاط، میتواند نقش مؤثری در افزایش کیفیت خدمات و تحقق مأموریتهای انساندوستانه جمعیت هلال احمر داشته باشد.
دبیرکل جمعیت هلال احمر همچنین با تأکید بر جایگاه حوزه نمایندگی ولیفقیه در این جمعیت، گفت: حوزه نمایندگی ولیفقیه باید ملجأ و مرجع کارکنان جمعیت هلال احمر باشد و کارکنان بتوانند در مسائل، دغدغهها و نیازهای خود به این مجموعه مراجعه کنند.
وی در پایان بر ضرورت توجه ویژه به جوانان تأکید کرد و گفت: جوانان سرمایههای ارزشمند جمعیت هلال احمر هستند و باید دغدغهها، مطالبات و ظرفیتهای آنان مورد توجه جدی قرار گیرد.
نظر شما