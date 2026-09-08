به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ سومین اجلاس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران با حضور غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در محل اردوگاه فرهنگی امام خمینی برگزار شد.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در این همایش ضمن تقدیر از تعامل سازنده اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران با شرکت ملی پست برای شناسنامه‌دار کردن واحدهای تولیدی، اظهار کرد: هویت‌بخشی و شناسنامه‌دار کردن بهره‌برداران، گامی راهبردی در راستای عدالت در توزیع فرصت‌ها، شفافیت آماری و نظارت دقیق بر زنجیره ارزش محصولات کشاورزی است که هم‌راستا با تأکیدات ریاست جمهوری در دولت چهاردهم پیگیری می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت ماهیت اتاق اصناف کشاورزی افزود: بزرگ‌ترین سرمایه این اتاق، نمایندگی قاطبه بهره‌برداران بخش کشاورزی است. روسای استان‌ها و شهرستان‌های این مجموعه، منتخبان مستقیم مردم هستند و این جایگاه مردمی، سرمایه‌ای غیرقابل معاوضه و ارزشمندتر از هر امکانات اجرایی یا اداری دیگر است.

وی در ادامه با توصیه به مسئولان اتاق اصناف برای حفظ استقلال و روحیه مطالبه‌گری تصریح کرد: اتاق اصناف نباید در فرعیات غرق شود. مطالبه‌گری حقوق کشاورزان و دفاع از معیشت آنان باید اولویت اصلی شما باشد. این اتاق باید صدای رسا و مستقلی برای احقاق حقوق بهره‌برداران در برابر وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تریبونی برای ارتقای منزلت اجتماعی کشاورزان در افکار عمومی باشد. فعالیت در بخش کشاورزی، پایه امنیت کشور است و جامعه باید جایگاه و منزلت واقعی این شغل شریف را به درستی بشناسد.

نوری قزلجه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی گفت: سیاست وزارت جهاد کشاورزی، جلوگیری از سرکوب قیمت‌ها و حمایت از تولیدکننده است تا کشاورز ناچار به فروش محصول با ضرر نشود. با این حال، خود اصناف و بهره‌برداران نیز باید در دفاع از حق تولید، فعال‌تر عمل کنند.

وی تاکید کرد: وقتی تولیدکننده ما محصول خود را با قیمت‌های متعادل و حتی پایین‌تر از هزینه‌های تولید عرضه می‌کند، این خود بهره‌برداران هستند که باید با قدرت از حق خود دفاع کنند. کشاورز ما گران‌فروش نیست، بلکه تولیدکننده‌ای است که برای تداوم تولید، حتی با شرایط ضرر نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهد و این واقعیت باید بیش از پیش به گوش جامعه برسد.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های مستمر، مطالبات گندم‌کاران در روزهای آتی به طور کامل پرداخت شود تا حاصل رنج و تلاش کشاورزان زحمتکش به موقع تامین گردد.

نوری قزلجه از پرداخت مطالبات طی چند روز آینده خبر داد و گفت: دولت تأکید دارد مطالبات گندمکاران هر چه زودتر تسویه شود.

لزوم حذف واسطه‌های غیرضرور



وزیر جهاد کشاورزی در جمع نمایندگان تشکل‌ها و اتاق اصناف کشاورزی کشور، با تأکید بر لزوم اقتصادی‌سازی تولید برای تداوم فعالیت کشاورزان، «شفافیت در عرضه» و «حذف واسطه‌های غیرضرور» را دو رکن اصلی تنظیم بازار و حمایت از امنیت غذایی کشور دانست.



نوری قزلجه با بیان اینکه پایداری تولید، نیازمند توجیه اقتصادی برای تولیدکننده است، تصریح کرد: حاکمیت نمی‌تواند به طور مستمر و در بلندمدت نقش یارانه‌دهنده را برای تمامی بخش‌ها ایفا کند؛ بنابراین باید با تکیه بر سازوکارهای بازاری و حذف دلالان، به‌گونه‌ای عمل کنیم که هم تولیدکننده از فعالیت خود بهره‌مند شود و هم مصرف‌کننده فشار مضاعفی را متحمل نشود.



وی با اشاره به وجود برخی نشانه‌های شبه‌احتکار در بازار برخی محصولات، خطاب به تولیدکنندگان و اصناف گفت: از جامعه تولیدکنندگان انتظار می‌رود تا با نظارت درون‌صنفی، مانع از سوءاستفاده افراد معدودی شوند که با سودجویی‌های کوتاه‌مدت، اعتبار و زحمات کل صنف را زیر سوال می‌برند. مسئولیت‌پذیری اجتماعی در این حوزه، شرط لازم برای حفظ اعتماد جامعه است.



گسترش «روستابازارها» و کاهش فاصله قیمتی



وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با تشکر از راه‌اندازی ۶۰۰ تا ۷۰۰ مرکز «روستابازار» در کشور، آن را گامی مثبت اما ناکافی توصیف کرد و خواستار تبدیل این اقدام به یک «نهضت بزرگ» شد.



وی افزود: باید بستری فراهم شود که تولیدکننده، محصول خود را بی‌واسطه عرضه کند. در برخی محصولات، فاصله قیمتی میان مزرعه تا سفره قابل‌توجه است که بخش بزرگی از آن ناشی از فعالیت واسطه‌های غیرضرور است. این ناترازی باید با افزایش قدرت عرضه مستقیم توسط تعاونی‌ها اصلاح شود تا رضایت هر دو سوی بازار یعنی تولیدکننده و مصرف‌کننده جلب گردد.



اتخاذ سیاست‌های حمایتی با مشارکت ذی‌نفعان



وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سیاست‌های اتخاذ شده در دو سال اخیر، تصریح کرد: تصمیم‌سازی در وزارت جهاد کشاورزی بدون حضور ذی‌نفعان و تشکل‌های تخصصی انجام نمی‌شود. تمام تصمیمات ما معطوف به تقویت تولید داخلی بوده و آثار این سیاست‌ها در پایداری نظام تولید، به‌رغم شرایط دشوار جنگ اقتصادی و خشکسالی، به‌خوبی قابل مشاهده است.



نوری قزلجه از تشکل‌ها و اتاق اصناف خواست تا نسبت به تبیین و نقد منصفانه سیاست‌ها فعال‌تر باشند.

وی اظهار کرد: اگر سیاستی به ثمر نشسته و تولیدکننده از آن بهره‌مند شده است، باید صدای تولیدکننده به گوش جامعه برسد. اگر جایی ایرادی در اجرا وجود دارد نیز باید از سوی شما مطرح شود تا با اصلاح آن، مسیر تولید هموارتر گردد.

مقام عالی وزارت با قدردانی صمیمانه از کشاورزان و فعالان صنفی، گفت: «در ۱.۵ سال گذشته با وجود هم‌زمانی خشکسالی، اصلاحات ساختاری ارزی و فشارهای خارجی، تولیدات کشاورزی نه‌تنها متوقف نشد، بلکه امنیت غذایی کشور حتی برای یک ساعت دچار خدشه نشد. این تاب‌آوری و تلاش در شرایط جنگی، دستاوردی بسیار ارزشمند برای بخش کشاورزی است که شایسته تقدیر است.



وزیر جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد که با انسجام بیشتر اتاق اصناف و تقویت نقش مطالبه‌گری بهره‌برداران، مسیر توسعه کشاورزی کشور با قدرت و دقت بیشتری تداوم یابد.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه این نشست با تأکید بر موفقیت‌آمیز بودن سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی تصریح کرد: بازخوردهای دریافتی حاکی از آن است که سیاست‌های حمایتی دولت، اثربخشی خود را در میدان عمل نشان داده است. بررسی آمارهای دقیق نشان می‌دهد که نه‌تنها تداوم تولید در شرایط سخت اقتصادی حفظ شده، بلکه در اکثر محصولات شاهد رشد تولید نسبت به سال گذشته بوده‌ایم.

خودکفایی در تولید گوشت مرغ و ورود به فاز صادراتی

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به موفقیت‌های چشمگیر در حوزه طیور بیان کرد: یکی از دستاوردهای بارز این دوره، دستیابی به خودکفایی در تولید گوشت مرغ و ورود به فاز صادراتی است. اگرچه این توفیق بزرگ ممکن است به مذاق برخی خوش نیاید و به دنبال ایجاد حاشیه یا چالش برای بازار باشند، اما پرسش اینجاست که چرا باید توسعه صادرات و رسیدن به خودکفایی، برای عده‌ای ناخوشایند باشد؟ رسیدن به استقلال در تأمین کالاهای اساسی، هدفی راهبردی است که خوشبختانه با وجود فشارهای تحریمی و شرایط جنگ اقتصادی، نه تنها سیستم تولید کشور فرو نریخت، بلکه با رشد و شکوفایی همراه بود.



وی با اشاره به تغییر رویکرد در مدیریت داده‌های کشاورزی گفت: دقت آمار و اطلاعات، رکن اصلی حکمرانی درست است. ما با اصلاح فرآیندها و سامانه‌سپاری، به آمارهای قابل‌اتکایی دست یافته‌ایم که دیگر مبتنی بر حدس و گمان نیست.



وزیر جهاد کشاورزی افزود: در حال حاضر، با هوشمندسازی الگوی کشت و رصد لحظه‌ای فعالیت‌ها از طریق سامانه‌های یکپارچه نظارتی، وضعیت تولید در سطح کشور با دقت بالا پایش می‌شود. این هوشمندسازی به ما اطمینان می‌دهد که تصمیمات اتخاذ شده در حوزه تنظیم بازار و حمایت از تولید، بر پایه داده‌های دقیق و واقعی استوار است.