اطلاعیه پلیس فارس در خصوص جستجوی دختر جوان مفقودشده در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس فارس اعلام کرد: در پی دریافت گزارش قطعی مفقود شدن دختری به نام «رویا اکبرپور» در شهر شیراز، رسیدگی به این موضوع از همان ابتدا در دستور کار پلیس آگاهی استان فارس قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، تیم‌های تخصصی پلیس آگاهی با اعزام نیرو و استفاده از امکانات فنی، اقدامات لازم را برای شناسایی محل حضور این دختر جوان و بازگرداندن وی به خانواده‌اش آغاز کرده‌اند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس فارس همچنین از شهروندان و کاربران فضای مجازی خواست در صورت مشاهده این فرد یا دریافت هرگونه اطلاعات درباره محل حضور وی، مراتب را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.