به گزارش خبرنگار مهر، کیوان آشنا شامگاه سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با گرامیداشت روز خبرنگار، اظهار کرد: مدیریت شهری یاسوج در یک سال گذشته اجرای پروژه‌های عمرانی و رفع مشکلات زیرساختی شهر را با جدیت دنبال کرده است.

وی با اشاره به پروژه بلوار شهدای اقتدار، این طرح را یکی از پروژه‌های مهم و ملی استان دانست و افزود: این پروژه به طول کمتر از پنج کیلومتر، با وجود مشکلات حقوقی، تأمین منابع مالی و مسائل مربوط به تأمین مسکن برای مالکان، در مدت حدود ۶ تا ۷ ماه کاری به پایان رسیده است.

شهردار یاسوج تصریح کرد: بلوار شهدای اقتدار ظرف چهار روز آینده به‌صورت رسمی افتتاح خواهد شد.

آشنا با بیان اینکه این پروژه می‌تواند نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی و افزایش ارزش افزوده اراضی منطقه داشته باشد، گفت: این بلوار محورهای مواصلاتی مناطق اکبرآباد، نجف‌آباد، سرآبتاوه و دیگر مناطق الحاقی را پوشش می‌دهد و دسترسی روستاهای دشت‌روم، جلیل و باباکان به مرکز شهر را نیز تسهیل می‌کند.

وی در ادامه به آخرین وضعیت بلوار جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: این پروژه که حدود ۳۰ تا ۴۰ سال سابقه دارد و بیش از ۵۰ سال با رکود و توقف مواجه بوده، با همکاری مالکان و رعایت حقوق آنان در کمتر از یک سال رفع معارض شده است.

شهردار یاسوج افزود: عملیات زیرسازی و جدول‌گذاری بلوار جمهوری اسلامی در مراحل پایانی قرار دارد و تلاش می‌کنیم این پروژه پیش از بازگشایی مدارس به بهره‌برداری برسد.

آشنا طول این پروژه را ۴۰۰ متر و عرض آن را ۲۵ متر عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح در شرایط موجود اقدامی کم‌نظیر محسوب می‌شود.

وی همچنین از اجرای طرح پیست سلامت در شمال شهر یاسوج خبر داد و اظهار کرد: مطالعات این پروژه به طول چهار کیلومتر، از پشت بیمارستان امام سجاد تا محدوده قلب ثروت و در حاشیه کانال کشاورزی انجام شده است.

شهردار یاسوج ادامه داد: با اخذ مجوزهای لازم از وزارت نیرو، امکان اجرای این پروژه فراهم خواهد شد و پیست سلامت می‌تواند به یکی از قطب‌های گردشگری و تفریحی شهر تبدیل شود؛ ظرفیتی که به اعتقاد ما حتی می‌تواند فراتر از آبشار یاسوج و تنگ گنجه باشد.

آشنا در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری اشاره کرد و گفت: با وجود محدودیت‌های مالی، حقوق کارکنان به‌صورت ماهانه پرداخت شده و در کنار آن، کارت رفاهی، باشگاه ورزشی و کمک‌هزینه تحصیلی نیز برای کارکنان در نظر گرفته شده است.

وی با تأکید بر حضور میدانی در پروژه‌های شهری افزود: مدیر میدانی هستم و بیش از ۶۰ درصد مردم حضور من را در پروژه‌ها دیده‌اند و به‌صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی مطالبات مردم هستم.

شهردار یاسوج در پاسخ به پرسشی درباره نحوه توزیع عوارض و خدمات شهری نیز گفت: توزیع عادلانه خدمات، هم شعار و هم عمل مدیریت شهری است.

آشنا با اشاره به اجرای پروژه‌های عمرانی در نقاط مختلف یاسوج از جمله مادوان، بنسنجان، بلوار ارم و کمربندی شمالی، اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم خدمات و اعتبارات را به شکل متوازن در نقاط مختلف شهر توزیع کنیم و رسانه‌ها را نیز چشم بینای مدیریت شهری و ناظر بر این روند می‌دانیم.

وی همچنین از حمایت مدیریت شهری از تیم‌های ورزشی خبر داد و گفت: سال گذشته از ۳۳ مورد تیم ورزشی حمایت شد و امکاناتی نیز در اختیار جوانان و مدارس قرار گرفت.

شهردار یاسوج با بیان اینکه اولویت مدیریت شهری، حل مشکلات زیرساختی است، تصریح کرد: پروژه‌هایی در اولویت اجرا قرار گرفتند که امکان اجرای آنها وجود داشت تا فرصت‌های موجود از دست نرود.

آشنا پروژه بلوار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای را از جمله این طرح‌ها دانست و افزود: این پروژه به گونه‌ای اجرا شده که در آینده امکان ایجاد تقاطع و توسعه مسیر در آن وجود داشته باشد.

وی در پایان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ایمن‌سازی بلوار شهدای اقتدار گفت: اصلاح سرعت‌گاه‌ها، ایمن‌سازی مسیر، نصب علائم و آشکارسازی‌های ترافیکی در روزهای آینده انجام خواهد شد.

شهردار یاسوج همچنین از تداوم اجرای چند پروژه عمرانی دیگر خبر داد و اضافه کرد: تکمیل کانال دلگرم، خیابان بنسنجان و معابر فرعی از جمله پروژه‌های در دست اجرا هستند و مدیریت شهری تلاش می‌کند روند اجرای آنها را با جدیت دنبال کند.