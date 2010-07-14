8 باند بزرگ مواد مخدر در استان هرمزگان متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عباس خدادادزاده در نسشت مطبوعاتی در خصوص کشفیات عملیات های 22 روز گذشته در هرمزگان گفت: در مدت اعلام شده بیش از چهار تن و 606 کیلو گرم مواد مخدر از باندهای قاچاق در شهرستانهای بندرعباس، میناب و بشاگرد کشف و ضبط شده است.

وی بیان کرد: سه مورد از کشفیات صورت گرفته در شهرستان بشاگرد توام با درگیریهای مسلحانه با قاچاقچان بوده است، در مرحله اول یک تن تریاک کشف و در مرحله دوم پس از یک ساعت و نیم درگیری مسلحانه با قاچاقچیان مواد مخدر یک تن مواد از جمله 900 کیلوگرم تریاک و 100 کیلوگرم حشیش و در مرحله سوم هم 500 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد.

خدادادزاده اظها کرد: همچنین با انجام کارهای اطلاعاتی و امنیتی با همکاری مسئولان شهرستانهای میناب و بندرخمیر طی سه مرحله 1 تن و 91 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان با بیان اینکه کشفیات مواد مخدر طی 22 روز گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل 450 درصد رشد داشته است، اذعان داشت: طی عملیات های صورت گرفته در خصوص انهدام باندهای قاچاق مواد مخدر 13 خودرو که یکی از آنها مسروقه از تهران بود کشف و ضیط شده است.

دستگیری 44 نفر توزیع کننده مواد مخدر/جمع آوری 47 معتاد پرخطر در شهر بندرعباس

وی تصریح کرد: در طرح برخورد با توزیع کنندگان جزء مواد مخدر و معتادین پرخطر از سطح محلات شهر بندرعباس و میناب طی 22 روز گذشته 44 نفر از توزیع کنندگان جزء و 47 معتاد پر خطر از سطح محلات شهر بندرعباس جمع آوری شده اند.

وی افزود: در برخورد با سارقین زورگیر در 18 مورد از انواع جرم، 184 نفر سارق در 112 فقره از انواع سرقتها کشف و ضبط شد که از این تعداد 7 نفر سارق مسلح، 52 نفر زورگیر در شهر و معبر و نقاط کم تردد می باشند که نسبت به گذشته 19 درصد افزایش دستگیری و 27 درصد افزایش کشف جرم در استان هرمزگان داشته ایم.

خدادادزاده بیان کرد: در دستگیری های اخیر 18 قبضه سلاح گرم که از این تعداد 16 قبضه جنگی و 2 قبضه سلاح شکاری که در امور ضد امنیتی استفاده می شد کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه در این مدت 2 مرحله پاکسازی در محلات شهر بندرعباس برگزار شده است، افزود: در عملیاتی که ساعت 2 و 30 دقیقه شب در محله های کوی ملت، دوهزار، نایبند جنوبی، شهرک نبوت صورت گرفت 23 نفر به همراه سه قبضه سلاح گرم شکاری، کلت کمری و جنگی کشف و ضبط شد.

وی اظهار کرد: همچنین 21 تیرماه هم در عملیات دوم در محلات گلشهر جنوبی، نایبند شمالی، اسلام آباد، خیابان آیت اله غفاری، کمربندی و محله شمیلیها انجام شد 13 نفر از اراذل و اوباش شاخص و 24 نفر از اتباع بیگانه که اقدام به جعل اسناد می کردند شناسایی و دستگیر شدند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان گفت: در این دستگیری ها عوامل اصلی تیراندازی در محلات سه راه برق و شهرک اندیشه و 7 سارق مسلح دستگیر شده اند.