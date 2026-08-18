به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه سند توسعه مهارت کهگیلویه و بویراحمد با رویکرد آمایش سرزمینی و با هدف هدایت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به سمت ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زای استان، در نشست کارگروه توسعه مهارت بررسی شد.

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این نشست با تأکید بر ضرورت انطباق آموزش‌های مهارتی با ظرفیت‌های واقعی استان، اظهار کرد: برخورداری کهگیلویه و بویراحمد از ۱۰ درصد روان‌آب‌های کشور و ظرفیت‌های بخش کشاورزی باید در سند توسعه مهارت مورد توجه قرار گیرد.

سید احسان عسکری افزود: گردشگری تاریخی، طبیعی و مذهبی از دیگر ظرفیت‌های مهم استان است و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باید متناسب با نیازهای این بخش‌ها هدایت شود.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های مختلف در حوزه نفت و گاز، بیان کرد: بخشی از نیازهای مهارتی و اشتغالی این حوزه و سایر طرح‌های در دست اجرا باید در سند توسعه مهارت پیش‌بینی شود تا نیروی انسانی مورد نیاز این طرح‌ها از ظرفیت داخل استان تأمین شود.

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر توجه ویژه به حوزه گیاهان دارویی تأکید کرد و گفت: زنجیره ارزش شیلات و آبزیان نیز از ظرفیت‌هایی است که باید آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با آن در سند توسعه مهارت دیده شود.

وی با تأکید بر ضرورت رفع نواقص سند، تصریح کرد: این سند باید به یک ابزار اجرایی مبتنی بر داده‌های واقعی استان تبدیل شود و به عنوان نقشه راه، مبنای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، دستگاه‌های متولی آموزش مهارتی و مجموعه‌های مسئول ایجاد اشتغال پایدار قرار گیرد.

عسکری گفت: بررسی سند توسعه مهارت با رویکرد آمایش سرزمینی در دستور کار قرار گرفته و این سند می‌تواند مسیر توسعه مهارت و ایجاد اشتغال پایدار در استان را هدفمند کند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست اظهار کرد: سند توسعه مهارت استان بر مبنای آمایش سرزمین تهیه شده و در آن رشته‌ها و مهارت‌های دارای قابلیت سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی شناسایی شده‌اند.

فاطمه اسدی افزود: هدف این است که آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار و بر اساس اولویت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد ارائه شود تا فاصله میان مهارت‌آموزی و نیاز واقعی بازار کار کاهش یابد.