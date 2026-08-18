به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) هم اکنون با انتشار گزارشی با تأخیر زمانی از وقوع حادثه‌ای در تنگه هرمز خبر داد.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس در این خصوص نوشت: بر اساس گزارش یک منبع ثالث، یک کشتی فله‌ بر هنگام عبور از تنگه هرمز مورد اصابت پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفته است. این برخورد موجب وارد آمدن خسارت به سمت راست (سمت راست کشتی) و مجروح شدن یکی از خدمه شده است.

نهاد مذکور اضافه کرد: گزارشی مبنی بر بروز پیامدهای زیست‌ محیطی دریافت نشده و مقامات در حال بررسی موضوع هستند. به شناورها توصیه می‌شود با احتیاط تردد کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به UKMTO گزارش دهند.