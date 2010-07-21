10 هزار واحد مسکن مهر در زنجان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، تقی رضایی ظهر چهارشنبه در بازدید از پروژ های مسکن مهر شهرستانهای استان زنجان افزود: 750 هزار هکتار بافت فرسوده در استان زنجان داریم که محدوده آنها مشخص است و مالکان این بافت ها می توانند با دریافت وام اقدام به نوسازی ان ها کنند.



رضایی افزود: در هفته دولت 245 واحد از واحد‌های مسکونی مسکن مهر شهرستان‌های ابهر و خرمدره شامل پروژه 83 واحدی سلطانیه، 90 تا 120 واحد از پروژه 160 واحدی ابهر، 44 واحد از پروژه 270 واحدی هیدج و 28 واحد از پروژه 90 واحدی شهرستان خرمدره همزمان با هفته دولت به متقاضیان مسکن مهر واگذار می‌شود.

وی با اشاره به پیشرفت مناسب پروژه مسکن مهر شهر سلطانیه ادامه داد: تمامی واحدهای این پروژه قرار است در هفته دولت واگذار شود و هم‌اکنون نیز در آخرین روزهای کاری پروژه نیز برخی نواقص و مشکلات مربوط به بحث آب و فاضلاب و برق با همیاری مسئولان ذی‌ربط، شورا و شهرداری سلطانیه رفع خواهد شد.

رضایی در ادامه از اجرایی شدن فاز دوم مسکن مهر شهرستان سلطانیه طی دو ماه آینده خبر داد و افزود: در حال حاضر100 نفر متقاضی جدید در شهر سلطانیه وجود دارد که طی دو هفته آینده 15 قطعه زمین برای این متقاضیان به بنیاد مسکن تحویل داده می‌شود.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان با اشاره به پروژه مسکن مهر 160 واحدی شهر ابهر، پیشرفت خوب این پروژه، قیمت تمام شده مناسب، وجود آسانسور و دارا بودن نمای مناسب را از شاخصه‌های این واحدها دانست و ادامه داد: در حدود 120 واحد از این پروژه تا هفته دولت افتتاح می‌شود.

رضایی همچنین در زمینه ساخت پروژه جدید مسکن مهر در شهر ابهر، افزود: در حدود 1500 نفر در شهرستان ابهر برای مسکن مهر اعلام آمادگی کرده‌اند که در هفته دولت با آماده‌سازی زیر‌ساخت‌ها، کلنگ‌زنی پروژه زمین‌های گروهی "گلسار" انجام می‌شود تا ابهر نیز به عنوان دومین شهر استان در زمینه زمین‌های گروهی کار اجرایی خود را آغاز کرده باشد.

وی در ادامه با اشاره به پروژه 90 واحدی مسکن مهر خرمدره، گفت: 28 واحد از این پروژه در هفته دولت تحویل داده خواهدشد. در مدیریت این پروژه مشکلاتی وجود داشت که با مساعدت مسئولان ذی‌ربط حل شد و پس از سفر وزیر مسکن و شهرسازی این پروژه نیز در شیب صعودی قرار گرفت.

رضایی افزود: در حال حاضر مسکن مهر خط قرمز تمام کارهایمان شده است که امیدواریم با تلاش‌های شبانه‌روزی همه مسئولان، کلید خانه‌های مسکونی یکی پس از دیگری تحویل متقاضیان مسکن شود.