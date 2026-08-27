به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه به مناسبت گرامیداشت هفته دولت زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال روستای عثمان‌آباد شهرستان چابهار حضور مسئولان استانی و کشوری و معتمدین روستا افتتاح شد.

ادهم کرد زابلی مدیر کل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان در حاشیه افتتاح این پروژه ورزشی گفت: این زمین زیربنای ۱۳۵۰ متر مربع و اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان احداث شده و با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی، ایجاد فضای مناسب برای فعالیت جوانان و نوجوانان و افزایش دسترسی روستاییان به امکانات ورزشی به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان ایران ادامه داد: افتتاح این مجموعه ورزشی را می‌توان گامی مؤثر در مسیر توسعه ورزش روستایی و حمایت از استعدادهای جوان دانست؛ فراهم شدن فضای استاندارد برای ورزش‌هایی مانند فوتبال، علاوه بر ایجاد نشاط و شادابی در میان جوانان، می‌تواند زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی منطقه را فراهم کند و نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش مشارکت جوانان در فعالیت‌های سالم و گروهی داشته باشد.