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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۹

زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال روستای عثمان‌آباد شهرستان چابهار افتتاح شد

زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال روستای عثمان‌آباد شهرستان چابهار افتتاح شد

زچابهار - مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان از افتتاح زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال روستای عثمان‌آباد شهرستان چابهار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه به مناسبت گرامیداشت هفته دولت زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال روستای عثمان‌آباد شهرستان چابهار حضور مسئولان استانی و کشوری و معتمدین روستا افتتاح شد.

ادهم کرد زابلی مدیر کل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان در حاشیه افتتاح این پروژه ورزشی گفت: این زمین زیربنای ۱۳۵۰ متر مربع و اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان احداث شده و با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی، ایجاد فضای مناسب برای فعالیت جوانان و نوجوانان و افزایش دسترسی روستاییان به امکانات ورزشی به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان ایران ادامه داد: افتتاح این مجموعه ورزشی را می‌توان گامی مؤثر در مسیر توسعه ورزش روستایی و حمایت از استعدادهای جوان دانست؛ فراهم شدن فضای استاندارد برای ورزش‌هایی مانند فوتبال، علاوه بر ایجاد نشاط و شادابی در میان جوانان، می‌تواند زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی منطقه را فراهم کند و نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش مشارکت جوانان در فعالیت‌های سالم و گروهی داشته باشد.

کد مطلب 6929229

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