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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۸

رشد ۱۷ درصدی ورودی پرونده های محاکم خانواده در کرمان 

رشد ۱۷ درصدی ورودی پرونده های محاکم خانواده در کرمان 

کرمان- رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان با اشاره به رشد ۱۷ درصدی ورودی پرونده های محاکم خانواده در این شهرستان گفت: با وجود افزایش پرونده های ورودی، خروجی محاکم نیز ۱۷ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نخعی، در بازدید از مجتمع قضایی خانواده شهید بهشتی گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، با وجود افزایش قابل توجه حجم پرونده‌های وارده، خروجی محاکم نیز ۱۷ درصد رشد داشته و نرخ رسیدگی با رشد ۸ درصدی همراه بوده است.

وی با اشاره به اهمیت تسریع در رسیدگی به دعاوی خانواده و ضرورت ارائه خدمات قضایی مطلوب به مراجعان، این عملکرد را مطلوب و قابل تقدیر ارزیابی کرد.

حجت الاسلام نخعی، این دستاورد را حاصل تلاش، هماهنگی و اهتمام همکاران محترم قضایی و اداری مجتمع قضایی خانواده شهید بهشتی دانست و از زحمات و تلاش‌های آنان در جهت ارتقای کیفیت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها تقدیر و تشکر کرد.

در ادامه این بازدید، مسائل و چالش‌های موجود در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های خانواده نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر استمرار اقدامات مؤثر در راستای کاهش اطاله دادرسی، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی قضایی تأکید شد.

کد مطلب 6929260

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