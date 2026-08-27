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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۷

ناکامی قاچاقچیان سلاح و مهمات سنگین در مرزهای جنوب شرق

ناکامی قاچاقچیان سلاح و مهمات سنگین در مرزهای جنوب شرق

زاهدان - فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از کشف یک قبضه سلاح نیمه‌سنگین آرپی‌جی، 27 قبضه نارنجک دستی، یک گلوله ۴۰ میلی‌متری و ۲۲ گلوله آرپی‌جی ۷ در مناطق مرزی جنوب شرق کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا شجاعی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران از کشف یک قبضه سلاح نیمه‌سنگین آرپی‌جی، 27 قبضه نارنجک دستی، یک گلوله ۴۰ میلی‌متری و ۲۲ گلوله آرپی‌جی ۷ در مناطق مرزی جنوب شرق کشور خبر داد.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان در تشریح این خبر بیان کرد: مرزداران استان با اشراف اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان مسلح برای انتقال سلاح و مهمات غیرمجاز مطلع شده و اقدامات لازم را برای مقابله با آنان در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مرزداران پس از شناسایی منطقه و در جریان درگیری با قاچاقچیان مسلح، موفق شدند یک قبضه سلاح نیمه‌سنگین آرپی‌جی، ۲۷ قبضه نارنجک دستی، یک گلوله ۴۰ میلی‌متری و ۲۲ گلوله آرپی‌جی ۷ را کشف کنند.

سردار شجاعی تصریح کرد: قاچاقچیان با استفاده از شرایط جغرافیایی منطقه از محل متواری شدند و تلاش برای شناسایی و دستگیری آنان در دستور کار مرزبانان قرار دارد.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در پایان خاطرنشان کرد: قاچاقچیان قصد داشتند این سلاح و مهمات را برای اقدامات تروریستی و ایجاد ناامنی وارد کشور کنند که با هوشیاری و اقدام به‌موقع مرزبانان، در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندند.

کد مطلب 6929255

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