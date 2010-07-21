به گزارش مهر از توتال فیلم بروس گرین وود یکی از بازیگران این مجموعه سینمایی در گفتگویی مطبوعاتی ضمن اعلام این خبر گفت : می دانم که برنامه ریزی ها برای آغاز فیلمبرداری " سفر ستاره ای" در ژانویه سال آینده انجام شده و چیز دیگری درباره این پروژه نمی دانم.



گرین وود که در " سفر ستاره ای" ساخته جی جی آبرامز نقش کاپیتان پایک را بر عهده دارد ضمن اعلام این مطلب افزود که امیدوار است در این قسمت نیز حضور داشته باشد.این در حالی است که مرحله انتخاب بازیگر برای این قسمت تقریبا به پایان رسیده ولی هنوز خبری درباره حضور منتشر نشده است.



کریس پاین ، زاکاری کوئینتو ،‌زوئی سالدانا ، آنتون یلچین ، سایمون پگ و جان چو تاکنون برای نقش آفرینی در این فیلم برگزیده شده اند.روبرتو اورسی و الکس کورتزمن به مانند قسمت قبلی فیلمنامه " سفر ستاره ای" را نوشته اند.ضمن آنکه هنوز نام قطعی این فیلم انتخاب نشده است و استودیوی پارامونت تهیه کننده فیلم اعلام کرده که روز 29 ژوئن 2012 این فیلم را اکران می کند.