انتخاب آثار برتر جشنواره فیلم رحمت سخت شده است

متین بالیک اوغلو در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به جرات می توان گفت که فیلمهای بسیار خوب و قابل تاملی را تاکنون دیده ام که هریک پیام و رسایی خاص خودش را داشته است.

وی اضافه کرد: بنابراین انتخاب آثار برتر از میان این همه فیلم کوتاه امری سخت و پیچیده است که هیئت داوران تلاش دارد تا به نحو شایسته ای بهترین ها در زمینه بازیگری، تصویربرداری، فیلمنامه نویسی و کارگردانی را انتخاب و معرفی کنند.

بالیک اوغلو، انتقال حس دینی در فیلم های جشنواره را از نقاط بارز آثار بازبینی شده عنوان کرد و افزود: با مشاهده این فیلمها حتی به اطلاعات دینی خود من نیز افزوده شده است که این برای من جای خوشحالی دارد.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره های مختلف فیلم کوتاه در ترکیه، افزود: اغلب این جشنواره ها در موضوعات آزاد برگزار می شود که بالطبع شرکت کنندگان در آن نیز بیشتر است.

این کارگردان بنام ترک اضافه کرد: اما چون جشنواره فیلم رحمت در قالب عنوان خاص برگزار می شود طبیعی است که آثار محدودتری به آن ارسال شود و با وجود این، تعداد آثار در این جشنواره نیز خوب بوده است.

بالیک اوغلو با ابراز خرسندی از حضور خود در تبریز، اظهار داشت: من پیشتر نیز برای فیلمبرداری قسمتهایی از سریال " آیریلیق" که هم اکنون از کانال دولتی تلویزیون ترکیه پخش می شود به تبریز آمده ام که به دلیل ایجاد رفاقت با برخی از فیلم سازان تبریز و بنا به دعوتی که از من شد، برای داوری به تبریز دوباره آمدم.

وی، تبریز را شهری بسیار زیبا و دوست داشتنی بیان کرد که مردمانی خونگرم و عاطفی دارد.

" متین بالیک اوغلو" کارگردان 40 ساله سینمای ترکیه است که آثار سریالی برحسته ای همچون " هیجران یاراسی" ( درد هجران) ، " گئجه گوندوز" ( شب و روز) ، " فیرتینا" ( طوفان) ، " سینیف" (کلاس) " اولوم چیچک لری" ( غنچه های مرگ) درباره جنگ بوسنی و هرزگوین و " آشک بیر حایال" ( عشق یک خیال) از وی در کانال های مختلف ترکیه پخش شده و یا در حال پخش است.