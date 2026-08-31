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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸

دستگیری هنجارشکنان کندرود توسط پلیس تبریز

دستگیری هنجارشکنان کندرود توسط پلیس تبریز

تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از دستگیری ۲ نفر قمه به دست هنجارشکن در کندرود تبریز توسط ماموران انتظامی کلانتری ۲۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر، گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر حضور دو نفر از هنجارشکنان قمه به دست در حوزه کلانتری ۲۵ ، نسبت به شناسایی محل سکونت وی اقدام و دستگیر و از آنها تعدادی سلاح سرد و اقلام ممنوعه و مواد مخدرکشف و تحویل مقامات قضائی دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز با اشاره به سهم کانون خانواده در ارتقاء امنیت اجتماعی جامعه، بر نظارت والدین به رفتارههای فرزندان و جلوگیری از رفاقت با دوستان ناباب تاکید و از همراهی و همکاری شهروندان در انتظام بخشی جامعه، تقدیر و تشکر نمودند.

کد مطلب 6933099

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