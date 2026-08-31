دستگیری هنجارشکنان کندرود توسط پلیس تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر، گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر حضور دو نفر از هنجارشکنان قمه به دست در حوزه کلانتری ۲۵ ، نسبت به شناسایی محل سکونت وی اقدام و دستگیر و از آنها تعدادی سلاح سرد و اقلام ممنوعه و مواد مخدرکشف و تحویل مقامات قضائی دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز با اشاره به سهم کانون خانواده در ارتقاء امنیت اجتماعی جامعه، بر نظارت والدین به رفتارههای فرزندان و جلوگیری از رفاقت با دوستان ناباب تاکید و از همراهی و همکاری شهروندان در انتظام بخشی جامعه، تقدیر و تشکر نمودند.