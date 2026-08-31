مسیر رسمی واردات موبایل به مناطق آزاد فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع می‌رساند در حال حاضر امکان ثبت آماری تلفن همراه هوشمند برای بازرگانان مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، ماکو، انزلی در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

ثبت آماری برای تلفن همراه صرفا با نوع عملیات ارزی بانکی و با محل تامین ارزهای *از محل ارز خود* و *از محل ارز دیگران* امکان پذیر است.

ثبت آماری تلفن همراه منوط به دارا بودن خدمات پس از فروش فعال از دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

پرونده‌های ثبت شده از این محل مستلزم اخذ مجوز از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد است.

سایر ضوابط و قواعد ورود کالای تلفن همراه به محدوده مناطق آزاد هفتگانه فوق از جمله کنترل سقف قیمتی و سهمیه هر منطقه توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام خواهد شد.

به گزارش مهر، این تصمیم مسیر رسمی واردات موبایل به مناطق آزاد را فعال کرده، اما همچنان مشروط به خدمات پس از فروش، مجوز دبیرخانه مناطق آزاد، سهمیه و سقف قیمتی است.