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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸

شاعر لرستانی در کنگره بین‌المللی شعر «از فصل به سر رسیدن» برگزیده شد

شاعر لرستانی در کنگره بین‌المللی شعر «از فصل به سر رسیدن» برگزیده شد

خرم‌آباد- محمدتقی عزیزیان، شاعر لرستانی، در چهارمین کنگره بین‌المللی شعر «از فصل به سر رسیدن» با ارائه اثر در بخش شعر گویشی، عنوان برگزیده این رویداد ادبی را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه چهارمین کنگره بین‌المللی شعر «از فصل به سر رسیدن» با حضور جمعی از استادان برجسته ادبیات، شاعران و اهالی قلم از سراسر کشور و همچنین چهره‌هایی از حوزه‌های بین‌المللی برگزار شد.

در این رویداد ادبی، اثر ارسالی محمدتقی عزیزیان، شاعر لرستانی، در بخش شعر گویشی پس از ارزیابی هیئت داوران مورد توجه قرار گرفت و به عنوان اثر برگزیده این بخش معرفی شد.

شعر گویشی؛ بستری برای پاسداشت ادبیات بومی

کسب عنوان برگزیده بخش گویشی در این کنگره، جلوه‌ای از ظرفیت و توانمندی شاعران لرستان در حوزه ادبیات بومی و گویشی به شمار می‌رود؛ حوزه‌ای که نقش مهمی در حفظ و انتقال فرهنگ، زبان و هویت مناطق مختلف کشور دارد.

در پایان این کنگره، از محمدتقی عزیزیان به عنوان برگزیده بخش شعر گویشی تجلیل شد.

کد مطلب 6933275

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