به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه چهارمین کنگره بین‌المللی شعر «از فصل به سر رسیدن» با حضور جمعی از استادان برجسته ادبیات، شاعران و اهالی قلم از سراسر کشور و همچنین چهره‌هایی از حوزه‌های بین‌المللی برگزار شد.

در این رویداد ادبی، اثر ارسالی محمدتقی عزیزیان، شاعر لرستانی، در بخش شعر گویشی پس از ارزیابی هیئت داوران مورد توجه قرار گرفت و به عنوان اثر برگزیده این بخش معرفی شد.

شعر گویشی؛ بستری برای پاسداشت ادبیات بومی

کسب عنوان برگزیده بخش گویشی در این کنگره، جلوه‌ای از ظرفیت و توانمندی شاعران لرستان در حوزه ادبیات بومی و گویشی به شمار می‌رود؛ حوزه‌ای که نقش مهمی در حفظ و انتقال فرهنگ، زبان و هویت مناطق مختلف کشور دارد.

در پایان این کنگره، از محمدتقی عزیزیان به عنوان برگزیده بخش شعر گویشی تجلیل شد.