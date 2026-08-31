مرحله شفاهی آزمون تخصصی حافظان قرآن در کردستان آغاز شد

حجت‌الاسلام هادی محمدخواه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله دوم بیست‌ویکمین دوره آزمون‌های ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی حافظان قرآن کریم از امروز دوشنبه نهم شهریورماه در سنندج آغاز شده و به مدت دو روز ادامه دارد.

وی افزود: مرحله شفاهی این آزمون در رشته‌های حفظ ۱۰، ۲۰ و ۳۰ جزء برگزار می‌شود و امروز ویژه بانوان حافظ قرآن است و فردا نیز آقایان در این مرحله مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم کردستان با اشاره به برگزاری مرحله نخست آزمون در استان بیان کرد: مرحله کتبی این دوره در اردیبهشت ماه امسال به‌صورت همزمان در حوزه‌های سنندج و بانه برگزار شد و ۱۶۱ نفر از خواهران و برادران حافظ قرآن در آن شرکت کردند.

محمدخواه ادامه داد: پس از برگزاری مرحله کتبی و بررسی نتایج، ۵۶ نفر از شرکت‌کنندگان موفق شدند شرایط حضور در مرحله شفاهی را به دست آورند و اکنون در این مرحله برای کسب امتیاز لازم با یکدیگر رقابت می‌کنند.

وی با اشاره به روند اعطای مدارک تخصصی به حافظان قرآن عنوان کرد: نتیجه عملکرد شرکت‌کنندگان در مرحله شفاهی، مبنای تعیین درجه تخصصی آنان خواهد بود و حافظانی که موفق به کسب حد نصاب‌های لازم شوند، می‌توانند مدارک تخصصی درجات یک تا پنج را دریافت کنند.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم کردستان گفت: این مدارک طیفی از سطح دیپلم تا دکترای علوم قرآنی را شامل می‌شود و گواهینامه‌های مربوطه از سوی سازمان دارالقرآن کریم کشور صادر خواهد شد.

محمدخواه اضافه کرد: گواهینامه‌های این دوره با امضای رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می‌شود و افرادی که موفق به دریافت درجات یک تا سه شوند، از امتیاز پیش‌بینی‌شده در آزمون‌های استخدامی نیز برخوردار خواهند شد.

حفظ قرآن مسیری برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های تخصصی

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره فرصت‌های پیش‌روی حافظان قرآن اظهار کرد: این آزمون علاوه بر سنجش میزان تسلط حافظان، زمینه دریافت مدرک تخصصی معتبر و بهره‌مندی از برخی امتیازهای پیش‌بینی‌شده برای درجات بالاتر را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم کردستان از علاقه‌مندان به حفظ قرآن کریم خواست فعالیت خود را از مراکز تخصصی و قرآنی مورد تأیید سازمان تبلیغات اسلامی دنبال کنند.

محمدخواه خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به مراکز حفظ قرآن کریم زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی، مسیر آموزش و حفظ قرآن را دنبال کرده و در کنار بهره‌مندی از آثار معنوی این فعالیت، از ظرفیت آزمون‌های ارزیابی و اعطای مدارک تخصصی حافظان قرآن نیز استفاده کنند.