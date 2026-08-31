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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

کیفیت لوازم‌التحریر دانش‌آموزان کم‌برخوردار فدای کمیت نشود

کیفیت لوازم‌التحریر دانش‌آموزان کم‌برخوردار فدای کمیت نشود

سمنان- نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از دانش‌آموزان کم‌برخوردار گفت: کرامت دانش آموزان تحت حمایت در این پویش‌ها باید حفظ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی پویش «لوازم‌ التحریر مهر» با حضور جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و گروه‌های مردمی و جهادی در محل دفتر خود، اظهار کرد: در تهیه بسته‌های حمایتی نباید کیفیت فدای کمیت شود؛ چراکه یک کالای باکیفیت و بادوام، ارزشمندتر از تعداد زیادی کالای نامرغوب است.

وی همچنین بر هدفمند شدن فرآیند تهیه لوازم التحریر تأکید کرد و افزود: می‌توان در آینده با ایجاد سازوکاری مناسب، به خانواده‌های نیازمند امکان داد اقلام مورد نیاز فرزندان خود را از فروشگاه‌های مشخص و معتبر انتخاب کنند و هزینه آن از سوی دستگاه مربوطه پرداخت شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان حفظ کرامت دانش‌آموزان و خانواده‌های تحت پوشش را ضروری دانست و اظهار کرد: نباید نحوه ارائه کمک‌ها به گونه‌ای باشد که دانش‌آموز یا خانواده او در مدرسه و میان همسالان به واسطه دریافت حمایت، احساس تفاوت یا شرمساری کند.

مطیعی همچنین بر استفاده از اطلاعات دقیق آموزش و پرورش، کمیته امداد و بهزیستی برای شناسایی جامعه هدف تأکید کرد و افزود: تطبیق اطلاعات این دستگاه‌ها می‌تواند به توزیع عادلانه و دقیق بسته‌های حمایتی کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از دانش‌آموزان نیازمند اقدامی ارزشمند و دارای سابقه است، اما اثربخشی آن زمانی بیشتر خواهد بود که با برنامه‌ریزی، کیفیت مناسب، توزیع عادلانه و حفظ کرامت افراد همراه باشد.

کد مطلب 6933263

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