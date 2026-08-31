به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی پویش «لوازم التحریر مهر» با حضور جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی، نهادهای حمایتی و گروههای مردمی و جهادی در محل دفتر خود، اظهار کرد: در تهیه بستههای حمایتی نباید کیفیت فدای کمیت شود؛ چراکه یک کالای باکیفیت و بادوام، ارزشمندتر از تعداد زیادی کالای نامرغوب است.
وی همچنین بر هدفمند شدن فرآیند تهیه لوازم التحریر تأکید کرد و افزود: میتوان در آینده با ایجاد سازوکاری مناسب، به خانوادههای نیازمند امکان داد اقلام مورد نیاز فرزندان خود را از فروشگاههای مشخص و معتبر انتخاب کنند و هزینه آن از سوی دستگاه مربوطه پرداخت شود.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان حفظ کرامت دانشآموزان و خانوادههای تحت پوشش را ضروری دانست و اظهار کرد: نباید نحوه ارائه کمکها به گونهای باشد که دانشآموز یا خانواده او در مدرسه و میان همسالان به واسطه دریافت حمایت، احساس تفاوت یا شرمساری کند.
مطیعی همچنین بر استفاده از اطلاعات دقیق آموزش و پرورش، کمیته امداد و بهزیستی برای شناسایی جامعه هدف تأکید کرد و افزود: تطبیق اطلاعات این دستگاهها میتواند به توزیع عادلانه و دقیق بستههای حمایتی کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: حمایت از دانشآموزان نیازمند اقدامی ارزشمند و دارای سابقه است، اما اثربخشی آن زمانی بیشتر خواهد بود که با برنامهریزی، کیفیت مناسب، توزیع عادلانه و حفظ کرامت افراد همراه باشد.
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