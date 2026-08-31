رزمایش هوایی چین و مصر با مشارکت جنگنده های چندمنظوره ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ارتش مصر روز دوشنبه اعلام کرد که رزمایش‌ هوایی مشترک این کشور با چین در شماری از پایگاه‌های هوایی مصر همچنان ادامه دارد. این رزمایش‌ها در آستانه سفر شی جین ‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، به قاهره برگزار می‌شود.

ارتش مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد که فعالیت‌های رزمایش مشترک هوایی مصر و چین با عنوان عقاب‌های تمدن-۲۰۲۶ با مشارکت شماری از جنگنده‌های چندمنظوره از انواع مختلف متعلق به دو طرف ادامه دارد.

این بیانیه اشاره کرد که این رزمایش که حدود یک هفته پیش آغاز شده است، در شماری از پایگاه‌های هوایی مصر برگزار می‌شود.

ارتش مصر بیان کرد: چندین پرواز مشترک با هدف آموزش مدیریت عملیات نبرد هوایی برای حمله به اهداف دشمن و حفاظت از اهداف حیاتی بر اساس جدیدترین تاکتیک‌های هوایی انجام شده است.

بر اساس این بیانیه، آموزش سوخت‌گیری هوایی، تبادل تجربیات و ارتقای مهارت‌ها و توانمندی‌های خلبانان برای انجام عملیات مشترک نیز از دیگر بخش‌های این رزمایش است.

ارتش مصر اعلام کرد که هدف از برگزاری این رزمایش، بهره‌گیری حداکثری نیروهای مشارکت‌کننده از برنامه‌ریزی و اجرای عملیات هوایی مدرن و همچنین تبادل تجربیات با هدف تقویت توانمندی و آمادگی نیروهای هوایی دو کشور است.

بر اساس گزارش رسانه‌های مصری و یک منبع چینی قرار است شی جین ‌پینگ روز سه‌شنبه سفر خود به مصر را آغاز کند؛ سفری که نخستین سفر وی به این کشور طی ۱۰ سال گذشته خواهد بود.