محرومیت بازیکنان پرسپولیس برای حضور در لیگ برتر لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال امروز از محرومیت حمید علی عسگر و سامان آقازمانی دو بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس از حضور در بازی‌های لیگ برتر فوتبال کشور به دلیل شرکت نکردن در اردوهای قبلی تیم فوتبال امید خبر داد.

با اعلام این خبر مسئولان باشگاه پرسپولیس ضمن مکاتبه با مهدی محمد نبی، دبیرکل فدراسیون فوتبال و تماس با رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال توضیحاتی را در این خصوص ارائه دادند که مورد قبول آنها واقع شد و به این ترتیب محرومیت این بازیکنان لغو شد.