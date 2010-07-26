قطعی برق از تهران به چالوس رسید/ اعلام کمالات گرمای سالن از نگاه لاریجانی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به چالوس، سفر دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی حاشیه‌های خواندنی به همراه داشت که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

*هنگام ورود رئیس مجلس شورای اسلامی به گلزار شهدای چالوس حسین فرخیان به نمایندگی از خانواده‌‌های شهدا و ایثارگران این شهرستان به دکتر علی لاریجانی خیر مقدم گفت.

* قبل از آمدن رئیس مجلس شورای اسلامی به سالن محل سخنرانی دو بار برق سالن قطع شد. یکبار در هنگام تلاوت آیاتی نورانی قرآن کریم و دیگر بار در هنگام دکلمه مجری برنامه.

* رئیس مجلس شورای اسلامی پس از قرار گرفتن در پشت تریبون اظهار داشت: این جلسه از همه جهت کمال دارد از جمله گرمای زیاد سالن که یک حسن آن این است که شما منتظران واقعی را پخته ‌تر می‌کند!

* در همایش ظهور آفتاب قبل از سخنرانی دکتر لاریجانی، حجت‌الاسلام راشدی امام جمعه چالوس سخنرانی کرد. پس از آن نیز آیت‌الله طبرسی نماینده ولی فقیه در استان مازندران به ایراد سخن پرداخت و چون یکی از مدعوین حجت الاسلام قرائتی استاد قرآن بود خطاب به ایشان عنوان کرد شاید من هنگام سخنرانی آقای قرائتی در مجلس حضور نداشته باشم اما همینقدر بگویم که وقتی بحث اختلافات قرائات پیش آمد من به دوستان گفتم که ما قرائت آقای قرائتی از اسلام را قبول داریم.

* رئیس مجلس شورای اسلامی بلافاصله بعد از اتمام سخنرانی خود همایش ظهور آفتاب را ترک گفت تا به موقع به سخنرانی خود در مسجد جمکران استان قم برسد.

* از جمله اهداف همایش ظهور آفتاب می‌توان به همگانی کردن فرهنگ مهدویت، آشنایی با اندیشه مهدویت، پاسخگویی به شبهات مطرح شده پیرامون مهدویت، کمک به تحکیم و تثبیت اعتقاد به موضوع مهدویت در جامعه و برقراری ارتباط معنوی و عاطفی اقشار مختلف مردم با امام زمان(عج) نیز اشاره کرد.