فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با بيان اينكه هم اكنون 10 ميليون بسيجي مجهز در قالب سه‌‏ هزار گردان در كشور وجود دارد ، گفت:با پيوستن گردان هاي عاشورا و نيروهاي بسيج به لشكرها و تيپ هاي زميني استعداد و ظرفيت اين يگان ها دركل منطقه به سه برابرمي رسد .