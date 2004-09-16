به گزارش خبرگزاري "مهر"، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درجمع بسيجيان حاضر در رزمايش عاشوراي پنج تأكيد كرد: پشتوانه اصلي نيروهاي زميني بسيجيان هستند و گردان هاي عاشوراي بسيج بايد بتوانند با انواع عملياتهاي تهاجمي دشمن را در هر نقطهاي كه وارد شد زمين گير كنند و هر بسيجي كه در نزديكي مرزهاي كشور زندگي ميكند بايد عمليات هاي تهاجمي و تاخيري را تا رسيدن ديگر نيروها به اجرا گذارد .
وي با بيان اينكه هم اكنون 10 ميليون بسيجي مجهز در قالب سههزار گردان سازمانيافته در كشور وجود دارد ، نا امن ساختن ميهن براي دشمن از وظايف بسيج دانست وگفت : دوست داريم پشت هر يك از جنگندههاي حاضر در رزمايش عاشوراي پنج، يك بسيجي نشسته و به قلب دشمن بتازدسردار سرلشگر سيد يحيي رحيم صفوي، بسيجيان را نيروهايي فوقالعاده با استعداد خواند و خطاب به بسيجيان اظهار داشت: بسيجيان بايد آموزشهاي تخصصي را فرا گرفته و به آموزش سلاحهاي سبك اكتفا نكنند.
عضو شورايعالي امنيت ملي، اجراي عمليات دفاع مسطح به معني حفظ و حراست از ميهن اسلامي را از وظايف اصلي نيروي مقاومت بسيج برشمرد و تصريح كرد: نا امن ساختن كشور براي دشمن به منظور بيدفاع نبودن هيچ نقطه از خاك ميهن از ديگر وظايف بسيج است.
صفوي افزود:ارتش 10 ميليوني استراتژيك، به ياري خدا منسجم تر خواهد شد تا در امر بسيج سازندگي هم بتوانند حماسه هاي ديگر را بيافرينند.
فرمانده كل سپاه پاسداران خطاب به مسؤولان جمهوري اسلامي در باور داشتن نيروي توانمند بسيج ، تأكيد كرد: اگر امور سازندگي را به بسيجيان بسپارند ، در مدت كوتاهي ايران ما آباد شده و چهره محروميت و بيعدالتي برطرف ميشود و كساني كه مي توانند آرمانهاي حضرت امام خميني(س) را در ساختن يك كشور آباد و قدرتمند برآورده سازند، همين بسيجيان هستند.
سرلشگر صفوي با معرفي بسيجيان بهعنوان پشتوانههاي اصلي يگانهاي سپاه، با ذكر اين نكته كه امروز تمامي رزمندگان گردانهاي عاشورا داراي سلاحهاي انفرادي ميباشند، گفت: در اوايل انقلاب و جنگ به تعداد پاسداران خود، تفنگ وجود نداشت اما امروز كه 16 سال از پايان جنگ ميگذرد، با همت نيروي مقاومت بسيج و اشتياق و ذوق و انتخاب آزادانه، اقشار مختلف دانشآموزي، كارگري و كارمندي نواحي بسيج، 10 ميليون بسيجي در قالب سههزار گردان سازمانيافته و مجهز وجود دارد.
فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي:
هم اكنون10 ميليون بسيجي مجهز در قالب سههزار گردان در كشور وجود دارد
فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با بيان اينكه هم اكنون 10 ميليون بسيجي مجهز در قالب سه هزار گردان در كشور وجود دارد ، گفت:با پيوستن گردان هاي عاشورا و نيروهاي بسيج به لشكرها و تيپ هاي زميني استعداد و ظرفيت اين يگان ها دركل منطقه به سه برابرمي رسد .
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