از غربت مدینه تا آستانه قم؛ روایت ورود تاریخی اخت الرضا(ع)

خبرگزاری مهر، گروه استانها- محدثه نجف زاده: نوشتن و گفتن از «کریمه اهل‌بیت»(س) واژگانی می‌طلبد که تنها از ذهن برنخیزند، بلکه از جان بجوشند، روایتی که قرن‌هاست در حافظه خاک قم حک شده و هنوز عطر حضور بانویی را با خود دارد که آمدنش، سرنوشت یک شهر را دگرگون کرد.



باد تند و گرم کویر، چادر کجاوه را می‌لرزاند و دستان کاروانیان، آن را محکم نگاه می‌داشت. در بیابان‌های نزدیک قم، چیزی فراتر از یک سفر عادی در جریان بود؛ گویی زمین این شهر قرن‌ها در انتظار قدم نهادن این بانو، نفس در سینه حبس کرده بود.



حضرت معصومه(س) در آن کجاوه، تنها یک مسافر بیمار نبود، او تمام عطش مدینه، تمام غربت برادر و تمام عصمت فاطمی را با خود حمل می‌کرد.



هنگامی که ناقه‌ها به دروازه‌های قم نزدیک شدند، گویی هوای شهر نیز دگرگون شد و مردان آل‌سعد که از آمدن این ماه مدینه آگاه شده بودند، با سر و رویی آشفته و چشمانی اشک‌بار به استقبال آمدند.



اما صحنه اصلی، در خلوت «بیت‌النور» رقم خورد، آن‌گاه که بانو از کجاوه فرود آمد و نگاهش بر خاک قم افتاد، خاکی که پدرش، امام موسی کاظم(ع)، درباره آن بشارت داده بود و اکنون قرار بود مأمن دختری از خاندان امامت شود.



بانو گویی سنگینی رسالت و پاسداری از حقیقت امامت را بر شانه‌های خسته خود احساس می‌کرد.



او به این شهر نیامده بود تا تنها در خانه‌ای آرام گیرد، بلکه آمده بود تا حرمی بنا شود که تا قیامت، پناه بی‌پناهان باشد.



آن روز که مردم قم به تماشای وقار و عظمت آن بانو نشستند، شاید نمی‌دانستند چه گوهر گران‌بهایی در میان آنان جای گرفته است.



بانویی که در اوج رنج بیماری، نگاهش به آسمان قم بود، آسمانی که قرار بود تا ابد، سقف امید شیعیان باشد.



در آن لحظات، او تنها دختر امام موسی کاظم(ع) نبود، او مادری برای تمام گم‌گشتگان تاریخ بود که در جستجوی رضای الهی، به آستانش پناه می‌آورند.



قم نیز با قدوم او، از شهری ساده فراتر رفت و به کانونی برای ایمان، معرفت و نشر علوم اهل‌بیت(ع) بدل شد.

حضرت معصومه (س) بانویی که شفیع همه شیعیان است



استاد برجسته حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر، به تبیین جایگاه حضرت فاطمه معصومه(س) پرداخت و ایشان را واسطه فیض گسترده‌ای برای همه محبان اهل‌بیت(ع) دانست.



آیت‌الله سیدمحمدمهدی میرباقری، شفاعت حضرت معصومه(س) را محدود به گروه یا دایره‌ای خاص ندانست و اظهار کرد: در روایات آمده است که با شفاعت ایشان، همه شیعیان وارد بهشت می‌شوند و این مسئله، نشان‌دهنده مقام شفاعت عظمایی است که خداوند به این بانوی بزرگوار عطا کرده است.



وی افزود: حضرت معصومه(س) واسطه فیض گسترده‌ای برای همه محبان اهل‌بیت(ع) هستند و شخصیت ایشان پرتوی از شخصیت حضرت زهرا(س) به شمار می‌رود.



این استاد اخلاق ادامه داد: زیارت‌نامه حضرت معصومه(س) که از سوی امام معصوم(ع) انشا شده، گویای مقام والای عصمت و طهارت ایشان است و زائر در حقیقت با زیارت یک شخصیت عادی روبه‌رو نیست، بلکه به زیارت حقیقتی از ولایت می‌رود که در وجود این بانوی بزرگوار تجلی یافته است.



میرباقری همچنین به ارتباط عمیق حضور حضرت معصومه(س) در قم با آمادگی برای عصر ظهور اشاره کرد و گفت: استقرار این بانوی بزرگوار در قم، موجب شد این شهر به حرم اهل‌بیت(ع) و مرکزی برای صدور معارف ناب دینی تبدیل شود؛ حرکتی که می‌تواند زمینه‌ساز آمادگی فکری و معرفتی برای انقلاب جهانی حضرت ولی‌عصر(عج) باشد.



وی تأکید کرد: زائر حضرت معصومه(س) باید بداند که به زیارت شخصیتی می‌رود که معرف خدا و اولیای الهی است و زیارت ایشان، تنها سفری ظاهری نیست، بلکه سفری برای گشودن دریچه‌های معرفت توحیدی به قلب انسان است.