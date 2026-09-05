فاطمی: شهدای روحانیت نماد حقانیت اسلام و مکتب ائمه اطهارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی صبح شنبه در اجلاسیه ۸۰ شهید روحانی استان چهارمحال و بختیاری و افتتاحیه سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ حوزههای علمیه استان در شهرکرد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام خاصه شهدای روحانی و با اشاره به اینکه از امروز کلاسهای درس و کسب علم و فضیلت زیر سایه امام عصر (عج) آغاز میشود، اظهار کرد: از امروز حوزههای علمیه شیعه تحت رهبری رهبر معظم انقلاب و سربازی جوانان متعهد و انقلاب آغاز میشود و به فضل الهی پیش به سوی قله سرفرازی و ظهور حضرت قدم بر میداریم.
نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری با ذکر حدیثی از امیرالمومنین (ع) خطاب به همه مؤمنان، ادامه داد: حضرت فرمودند علم و ادب، قیمت وجود شماست پس در تعلم این دو بکوشید. لذا در حوزههای علمیه باید به سمت کسب این دو فضیلت پیش برویم.
امام جمعه شهرکرد با تصریح اینکه اگر علم و ادب توأم شوند انسان مستحق ولایت خدا میشود، ادامه داد: چنین انسانی را خدا هدایت میکند و در بزنگاهها اجازه نمیدهد به خطا رود و خدا همواره از انسان مراقبت میکند.
فاطمی یادآور شد: کسانی که کفر بورزند و نافرمانی کنند، بر طبق نص صریح قرآن، سرپرستشان طاغوت و شیطان است یعنی خدا چنین افرادی را رها کرده است زیرا به بیدارباشهای خدای سبحان توجه نمیکنند.
امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه شهدای روحانی نماد اصالت مکتب اسلام و حقانیت تشیع و ولایت و مکتب ائمه اطهار هستند، گفت: ما به این شهدا میبالیم و به آنان افتخار میکنیم.
وی با بیان اینکه هر کسی در این برهه مهم و سرنوشتساز رسالتی دارد، گفت: در تجمعات شبانه و در مجالس و محافل انقلابی نباید جای جمعیت خالی باشد چرا که اگر حضور کمرنگ شد، دشمن سوءاستفاده خواهد کرد.
فاطمی با تأکید بر ضرورت حضور پررنگ روحانیت در این تجمعات، ادامه داد: برای پایداری انقلاب، حفاظت از میراث گرانقدر امامین انقلاب و شهدای والامقام نباید این سنگر را خالی بگذاریم.
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